جيل بايدن تعلن أنّ حفيدتها سترزق بمولود

ناومي بايدن وزوجها بيتر نيل في البيت الأبيض في 25 أكتوبر 2023. ا ف ب

واشنطن: أعلنت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن أنّ حفيدتها سترزق قريباً بمولود، في نبأ سعيد بعد مواجهة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أشهراً عدة صعبة.

وكانت حفيدتهما ناومي بايدن نشرت صورة في هذا الشأن، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، في اليوم الذي أُجريت فيه الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب. لكن لم يُعلَن رسمياً عن خبر حملها.

وأكدت جيل بايدن (73 عاماً) النبأ، الأربعاء، خلال تطرّقها إلى البحوث المتعلقة بالأشكال الحادة من الغثيان الصباحي، في حدث خاص بصحة المرأة في البيت الأبيض.

وقالت وسط تصفيق الحاضرين: “أنا مهتمة جداً بهذا الموضوع، لأنّ حفيدتي تمرّ بالمعاناة نفسها”.

ناومي بايدن (30 عاماً) هي ابنة هانتر بايدن، الذي كان يُلاحق قضائياً، لكنّ جو بايدن (82 سنة) عفا عنه أخيراً.

وتزوجت نتومي من بيتر نيل العام 2022 في البيت الأبيض.

وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت صورة عبر تطبيق أنستغرام تظهر فيها وهي تضع يدها على بطنها، وأرفقتها بتعليق “(نحن) صوّتنا”.

وكثيراً ما ظهرت ناومي بايدن إلى جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته على مر السنين.

وواجه بايدن انتقادات بسبب عفوه عن ابنه هانتر، الذي توفيت والدته نيليا، زوجة جو بايدن الأولى، عام 1972 في حادث سير.

ودافعت زوجة أبيه جيل بايدن عن قرار العفو عنه، وقالت “بالطبع أؤيد العفو الممنوح لابني”.

(أ ف ب)