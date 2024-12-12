منوعات | أبيض و أسود

جيل بايدن تعلن أنّ حفيدتها سترزق بمولود

12 - ديسمبر - 2024

ناومي بايدن وزوجها بيتر نيل في البيت الأبيض في 25 أكتوبر 2023. ا ف ب

حجم الخط
0

واشنطن: أعلنت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن أنّ حفيدتها سترزق قريباً بمولود، في نبأ سعيد بعد مواجهة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أشهراً عدة صعبة.

وكانت حفيدتهما ناومي بايدن نشرت صورة في هذا الشأن، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، في اليوم الذي أُجريت فيه الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب. لكن لم يُعلَن رسمياً عن خبر حملها.

وأكدت جيل بايدن (73 عاماً) النبأ، الأربعاء، خلال تطرّقها إلى البحوث المتعلقة بالأشكال الحادة من الغثيان الصباحي، في حدث خاص بصحة المرأة في البيت الأبيض.

وقالت وسط تصفيق الحاضرين: “أنا مهتمة جداً بهذا الموضوع، لأنّ حفيدتي تمرّ بالمعاناة نفسها”.

ناومي بايدن (30 عاماً) هي ابنة هانتر بايدن، الذي كان يُلاحق قضائياً، لكنّ جو بايدن (82 سنة) عفا عنه أخيراً.

وتزوجت نتومي من بيتر نيل العام 2022 في البيت الأبيض.

وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت صورة عبر تطبيق أنستغرام تظهر فيها وهي تضع يدها على بطنها، وأرفقتها بتعليق “(نحن) صوّتنا”.

وكثيراً ما ظهرت ناومي بايدن إلى جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته على مر السنين.

وواجه بايدن انتقادات بسبب عفوه عن ابنه هانتر، الذي توفيت والدته نيليا، زوجة جو بايدن الأولى، عام 1972 في حادث سير.

ودافعت زوجة أبيه جيل بايدن عن قرار العفو عنه، وقالت “بالطبع أؤيد العفو الممنوح لابني”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سيدة أمريكا الأولى تبحث عن أصولها الإيطالية
5 - ديسمبر - 2024
جيل بايدن تتحدث هاتفيا إلى ميلانيا ترامب بعد واقعة إطلاق النار
15 - يوليو - 2024
في ذكرى يوم الإنزال.. جدل حول صحة فيديو لبايدن يحاول الجلوس على كرسي غير موجود- (فيديو)
6 - يونيو - 2024
متظاهرون يعطلون جولة زوجة بايدن..”لا تتحدثي عن قضايا المرأة وأنتِ تشاهدين عذابات النساء والأطفال بغزة”- (فيديوهات)
4 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية