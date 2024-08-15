«جيل من الخائفين»: أطفال غزة يتعرَّضون لصدمات نفسية قاسية

غزة – «القدس العربي»: خلال الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، نزح الطفل الفلسطيني علي قاعود برفقة عائلته، عبر حاجز «نتساريم» الأمني الإسرائيلي، الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب القطاع.

أصيب هذا الطفل بصدمة نفسية من شدة الرعب واللحظات القاسية، التي عاشها على وقع نيران القصف وإطلاق الرصاص، وتفتيش النازحين الفلسطينيين، واعتقال البعض منهم، وتعذيب البعض الآخر.

وبعد السير الطويل المحاط بأصوات القصف والطائرات الزنانة من شمال غزة إلى أقصى جنوبها، وصلت عائلة القاعود إلى مدينة رفح، وهناك بدا الطفل صامتاً، لا يرغب في الكلام إلا قليلاً، ويتجنب اللعب مع أصدقائه، ويفزع من أي صوت بجانبه، ويتبول على نفسه أثناء الليل.

يوضح والده سليمان القاعود أن ابنه البالغ من العمر 7 أعوام ظهرت عليه أعراض الصدمة النفسية والخوف الشديد بعد تلك الحادثة مباشرة.

مأساة الطفل علي

وقبل نحو 5 أشهر، طاولت غارة جوية إسرائيلية خيمة عائلة القاعود، في مدينة رفح، فسقطت أعمدة الخيمة، التي تؤويهم فوق رؤوسهم. يضيف النازح الأربعيني لـ «القدس العربي» «وقعت الخيمة على رؤوسنا وكنا نائمين ليلاً، فأصبنا جميعنا بإصابات خفيفة، باستثناء ابني علي، الذي ارتطم عامود الخيمة برأسه، ليفقد النطق تماماً، وكذلك القدرة على التركيز، ويُصاب بالهلع الشديد وفرط الحركة».

وطوال الأشهر الخمسة الماضية تعاني عائلة القاعود من سوء الحالة الصحية لطفلها علي. وتنهمر دموع الأب الفلسطيني، الذي اضطر للنزوح إلى مدينة خان يونس، جنوبي غزة، بعد اقتحام جيش الاحتلال مدينة رفح.

يكمل الرجل بألم: «أنا متعب وحزين، ابني لا ينام طوال اليوم. 24 ساعة يصرخ ويبكي».

ويناشد النازح الأربعيني المجتمع الدولي بفك الحصار عن قطع غزة وفتح المعابر والسماح بسفر ابنه للتأهيل النفسي والعلاج، كي يعود مثل بقية الأطفال الطبيعيين في جميع دول العالم.

يستدرك حديثه: «أنقذونا يا عالم! ابني يعيش مأساة كبيرة في ظل الحرب والنزوح وعدم توافر البيئة الآمنة للعلاج. يذرع الخيمة جيئة وذهابا، طوال الليل نجري وراءه أنا وأمه. بدنا تدخل عاجل جدًا يعيده إلى طبيعته».

ووفقًا لـمنظمة «اليونيسف» يمثل الأطفال نحو نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويعيشون تحت قصف شبه مستمر. ويملأ الكثيرون منهم ملاجئ مؤقتة في المدارس، التي تديرها الأمم المتحدة، بعد فرارهم من منازلهم، دون كميات تُذكر من الطعام أو المياه النظيفة. وقبل عدوان السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان ثلث أطفال غزة في حاجة ماسة إلى الدعم في مجال الصدمة المتصلة بالنزاع.

بعضهم حمل أشلاء أصدقائه… ويعيشون ظروف وصعوبات القصف والنزوح

ودون شك، فقد ازدادت كثيراً حاجة الأطفال إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي – الاجتماعي وسط الحرب المستمرة منذ أكثر من 312 يوماً. تلك الحقيقة يؤكدها أستاذ أمراض المخ والأعصاب في جامعة فلسطين، محمد سلامة، فيقول: «كل الأطفال في غزة تعرضوا لنوبات نفسية ليس لها مثيل خلال هذه الحرب. لم يبق طفل في غزة لم يتأثر نفسياً، في السابق كان بعض الأطفال يتضررون نفسياً، والبعض الآخر يكون بعيدًا عن الحدث. لكن الآن الكل موجودون في قلب القتل والدمار والنزوح». وعن الأمراض النفسية التي انتشرت بين أطفال القطاع بعد حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

يوضح لـ «القدس العربي»: «أصيب بعض الأطفال بالسكتة الكلامية وعدم القدرة على النطق بعد فقدان أو جرح أفراد عوائلهم أو أصدقائهم في القصف العشوائي على المنازل والبيوت أو عند إصابتهم هم شخصيًا في القصف».

ويقول: «الفزع والهلع الليلي ينتاب أطفالاآخرين من أي صوت بجوارهم، حتى لو لم يكن صوت قصف أو غارة جوية».

ويضيف: «كثير من الأطفال أصبحوا يتبولون ليلاً على أنفسهم. وبعضهم صارت الكوابيس تؤرق نومهم ليلًا. وهناك أطفال أصيبوا بمرض فقدان الشهية، بسبب شُح الطعام، وما يتعرضون له من ضغوطات نفسية أثناء القصف والنزوح، ما أدى إلى انخفاض أداء جهاز المناعة لديهم، بشكل جعلهم أكثر عرضة للأمراض الوبائية والمعدية مثل التهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال، بالإضافة إلى الأمراض الصدرية، التي لم يفلت منها طفلٌ في غزة».

وفيما يتعلق بتأثير النزوح على الصحة النفسية للأطفال، يبين طبيب الأمراض النفسية الفلسطيني أن «التهجير القسري لمرة واحدة يؤدي إلى فقدان الطفل عنصر الأمان الاجتماعي والاستقرار والدفء الأسري، الذي يجب أن يشعر به قبل سن 18 عامًا، فما بالك بالنزوح أكثر من 10 مرات أو 15 مرة، هذا يسبب انعدامًا في الشعور بالأمان بشكل كبير وسيئ جدا».

ويؤكد أن «الصدمات النفسية التي عاناها أطفال غزة ستستلزم أن يدخل بعضهم في رحلات علاج نفسي طوال حياتهم أو تبعاً لمدى استجابتهم الذهنية للشفاء» مستشهداً بحالات لأطفال حملوا أشلاء أصدقائهم في الحقائب المدرسية بدلاً من حمل الكُتب والكراسات، وآخرين دُمرت مدارس الإيواء، التي نازحوا إليها، فشاهدوا أو حملوا أشلاء إخوانهم وأصحابهم مقطعة في أكياس كاللحم المفروم، وقسم ثالث استُشهد جميع أفراد عوائلهم، وكانوا هم الناجين الوحيدين تحت الأنقاض».

اضطراب ما بعد الصدمة

ويحذر خبير الصحة النفسية الفلسطيني من تحول الصدمات النفسية عند الأطفال جراء الحرب إلى أمراض نفسية أكثر خطورة في المدى القريب، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، الذي يؤدي إلى الشعور الدائم بالرعب من أي خطر، وصعوبات كبيرة في النوم والتركيز والانتباه، فضلاعن نوبات الغضب والعدائية، مشيراً أيضاً إلى احتمالية إصابة هؤلاء الأطفال بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض أخرى عضوية.

ويعاني مصطفى عاشور من شعور أطفاله الثلاثة بانعدام الأمان، بسبب القصف الجوي والمدفعي العنيف: «يرتمي أطفالي في أحضان أمهم بمجرد سماع صوت الطائرة الزنانة، وينكمشون في أركان الخيمة مع أي قصف أو غارة جوية على أي منزل أو برج أو عمارة سكنية».

ويوضح لـ «القدس العربي» رصد بعض الأطفال يتبولون على أنفسهم لا إراديًا من شدة الخوف في شوارع مواصي خان يونس، حيث ينزح إلى خيمة مع أفراد أسرته.

ويضيف النازح من مدينة رفح أنه يشاهد أطفالاً يخافون من أي صوت يصدر في الشارع: «أصبح الأطفال يشعرون بالفزع عند الطرق على الباب، أو من صوت غلق باب السيارة».

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة يدمر الصحة النفسية لأطفالنا خاصة عندما يصبحون شبابًا ورجالاونساءً في المستقبل: «الاحتلال يشكل جيلاً من الخائفين والمرعوبين».

وتقول تحرير طبش، وهي أم لستة أطفال يحتمون في إحدى مدارس الإيواء، إن «أطفالها يعانون كثيرا خلال الليل ولا يتوقفون عن البكاء، ويتبولون على أنفسهم دون قصد» مشيرة لـ«القدس العربي» الى أنه «ليس لديها الوقت الكافي لتنظيفهم واحدا تلو الآخر».

وتضيف: «أطفالي لا يشعرون بالأمان في المدارس، التي هي معدة خصيصًا للحماية والإيواء. أصبحوا يقفزون من الخوف عندما يسمعون صوت تحريك كرسي».