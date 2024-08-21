جينيفر لوبيز تطلب الطلاق من بن أفليك

لوس أنجليس: قال موقع “تي.إم.زد” ووسائل إعلام أخرى أمس الثلاثاء، إن جينفير لوبيز وبن أفليك، نجما هوليوود، اللذان جددا حبهما وتزوجا بعد عقدين من انفصالهما الشهير، سيتطلقان.

وقال الموقع إن لوبيز التي غنت (الحب لا يكلف شيئا)، قدمت أوراق الطلاق في المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجليس أمس الثلاثاء.

وجاء طلب الطلاق بعد عامين من اليوم الذي أقام فيه الزوجان حفل زفاف فخما في جورجيا. وتبادلا الوعود أولا في يوليو/ تموز 2022 بكنيسة زفاف في لاس فيغاس.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان الزوجان اللذان يطلق عليهما اسم “بينيفر” محط الأنظار في عالم المشاهير في علاقة تميزت بسياراتهما الفاخرة وخاتم خطوبة كبير من الألماس الوردي عيار 6.1 قيراط.

ولقد ألغيا حفل زفافهما فجأة في عام 2003 وانفصلا بعد بضعة أشهر.

وتزوجت لوبيز من المغني اللاتيني مارك أنتوني، زوجها الثالث، بعد خمسة أشهر فقط من انفصالها عن أفليك عام 2004.

وتزوج أفليك، مخرج ونجم فيلم “آرغو” الحائز على جائزة الأوسكار، بالممثلة جنيفر غارنر ثم طلقها فيما بعد.

وبدأت لوبيز وأفليك المواعدة مرة أخرى في عام 2021، بعد أشهر من فسخ خطوبتها مع نجم البيسبول أليكس رودريغيز، وأنهت علاقتهما التي استمرت أربع سنوات.

وقالت لوبيز لاحقا إن الانفصال الأول عن أفليك “كان أكبر حسرة في حياتي”.

وأضافت في مقابلة مع أبل ميوزك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022: “شعرت بصراحة أنني سأموت. ولكن الآن، بعد مرور 20 عاما، أصبح لها نهاية سعيدة”.

(رويترز)