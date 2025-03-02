جيني أسبر تشارك في بطولة مسلسلين في موسم دراما رمضان

دمشق – «القدس العربي»: تطل الفنانة السورية جيني أسبر في بطولة مسلسلي «ليالي روكسي» و»السبع» في الموسم الرمضاني، وتقوم بدورين رئيسيين في سياق أحداث القصتين الدراميتين.

والعملان على النقيض من بعضهما، إذ تدور أحداث العمل الأول في عام 1900 عن صناعة أول فيلم سوري في التاريخ، والثاني يتناول حياة الغجر وسط صراعات اجتماعية وإنسانية مشوقة.وقالت جيني إنها تُجسد في مسلسل «ليالي روكسي»، إلى جانب سلاف فواخرجي، ودريد لحام، وأيمن زيدان ونخبة من الممثلين السوريين، شخصية تُدعى «فتحية»، تعيش في حارة شعبية سورية، تفقد زوجها وقت الاستعمار الفرنسي لسوريا، في إطار يمزج بين الدراما والكوميديا السوداء، في دورها التمثيلي خلال أحداث المسلسل.

في المقابل، تلعب جيني دور «عرافة» في أحداث القصة الدرامية لمسلسل «السبع»، إلى جانب باسم ياخور، وأمل بوشوشة، وعبد المنعم عمايري، وأمل عرفة، وتجسد شخصية تُدعى «حمرا»، يلقبونها بعرافة القبيلة الغجرية، وتربطها علاقة مباشرة بالشخصية الدرامية التي يلعبها باسم ياخور في أحداث العمل التلفزيوني الجديد.

وينتمي مسلسل «ليالي روكسي»، للأعمال الدرامية ذات الـ 30 حلقة، ويتناول في أحداثه قصة صناعة أول فيلم سينمائي سوري في التاريخ، وقت أن كانت سوريا عاصمة للفن والثقافة، ويزورها كبار نجوم العالم، من بينهم تشارلي شابلن.