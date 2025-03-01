جي دي فانس يحصل على لحظة انتظرها طويلا لتوبيخ زيلينسكي

واشنطن: كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يهاجم أوكرانيا قبل فترة طويلة من إفساد اجتماع بالمكتب البيضاوي يوم الجمعة من خلال وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “بعدم الاحترام” وسؤاله عما إذا كان قد شكر الولايات المتحدة على دعمها.

وعندما كان فانس مرشحا لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية أوهايو في عام 2022، قال في بودكاست “غرفة الحرب” لستيف بانون إنه يعتقد أنه أمر سخيف أن تركز الولايات المتحدة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا. وقال لمقدم البرنامج وهو حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لا يهمني حقا ما يحدث لأوكرانيا بطريقة أو بأخرى.”

وقال لوكالة أسوشيتيد برس في شهر مارس/ آذار 2022، بعد فترة وجيزة من بدء روسيا غزوها “أعتقد أن هناك الكثير من الديمقراطيات في العالم. وفي كل مرة تدخل إحداها في صراع، لا يجب أن يكون هذا الأمر من شأننا”.

واستمر فانس في التعبير عن مواقف منعزلة مماثلة طوال سباق مجلس الشيوخ، الذي فاز به بمساعدة ترامب، وعندما ترشح كنائب لترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، قال فانس إن أكبر اعتراضين له على إرسال المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا هو أن الحرب “ليس لها نهاية استراتيجية في الأفق ولن تؤدي في نهاية المطاف إلى أي شيء سيكون جيدا لبلادنا”.

(أ ب)