«حاجز نتساريم»… مصيدة الموت الإسرائيلية على طريق تقسيم غزة

غزة ـ «القدس العربي»: «الحمد لله خرجنا سالمين» هكذا عبّر صبيان من شمال قطاع غزة عن فرحتهما بالنجاة من مصيدة الموت التي نصبها الاحتلال عند مفترق الشهداء، «حاجز نتساريم» جنوبي القطاع المحاصر بعدما سجدا لله شاكرين، بجسدين شبه عاريين.

كان الطفلان سعيد وبشار القايض، (15 عاماً) يركضان هربا من طائرة مسيرة «كواد كابتر» تابعة للاحتلال لاحقتهما أعلى تلٍ، أثناء نزوحهما إلى الجنوب، عند حاجز «نتساريم» الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وأوضح سعيد أن جنود الاحتلال أجبروهما عبر الطائرة المسيرة على خلع ملابسهما باستثناء ما يستر العورة الكبرى «سألونا ماذا تحملان؟ قلنا لهم: لا شيء. فطلبوا منّا خلع ملابسنا، ثم غادرت الطائرة».

لم يتوقع الطفلان أن المسيرة تركتهما يغادران ففرا بمحاذاة شاطئ البحر، حيث صدمهما منظر الشهداء والمصابين «وجدنا واحدا مقطوعة رأسه في مياه البحر، وآخر مقتولا برصاصة في رقبته، وثالثا جريحا يزحف».

وأضاف لـ «القدس العربي» المؤلم: «طلب منّا الجريح أن نحمله ولكننا لم نستطع فقد كانت الطائرات ترصدنا لحظة بلحظة».

جثث متحللة

ما واجهه الصبيان المراهقان في رحلة نزوحهما إلى جنوب قطاع غزة، وقع في الطريق الشرقي الغربي الذي انتهى جيش الاحتلال من بنائه في مارس/ آذار الماضي، ويبلغ عرضه حوالي 6.5 كيلومتر، ويفصل شمالي قطاع غزة عن جنوبي القطاع، بهدف تقسيم غزة إلى قسمين وتأمين عمق استراتيجي لجيش الاحتلال في المناطق الحدودية الشمالية من القطاع، وهو الطريق الذي عرفته دولة الاحتلال الإسرائيلي باسم «حاجز نتساريم».

وعلى مدار 6 أشهر يشكو نازحون من مدينة غزة وشمال القطاع من رحلة تهجير اضطرارية محفوفة بالمخاطر، عبر شوارع مُدمرة وجثث متحللة لشهداء وأخرى مقطعة إلى أشلاء، وصولاً إلى شارع صلاح الدين، حيث تنصب قوات الاحتلال الحاجز.

اعتقال الأطفال

وأبرز مثال على جرائم الاحتلال بحق النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ما حدث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند «مفترق الشهداء» عندما أخرج جنود الاحتلال طفلافي الرابعة عشرة من عمره، من بين حشودٍ نازحة، وأمروه بخلع ملابسه كاملة خلف دبابة، ثم طالبوه بإبراز بطاقة هويته الشخصية.

شهد النازح شحدة أبو حميد، 70 عاماً، حادثة «طفل التفتيش العاري» التي تكررت مع أطفالٍ آخرين، كان مصير المئات منهم الاعتقال ونقلهم إلى جهات غير معلومة، فيما كان جنود الاحتلال يسمحون للبقية بالمرور واستكمال طريقهم نحو مدن وسط وجنوب قطاع غزة، بعد ممارسة صنوفٍ من الإذلال والتفتيش العاري بحقهم، في محاولة لكسر إرادة الغزيين.

أسرة أبو حميد نزحت من منزلها في بلدة بيت حانون إلى مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في بيت لاهيا، حيث مكثت هناك 43 يوماً، قبل أن تضطر بسبب شدة القصف الإسرائيلي إلى النزوح مجددًا إلى مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، والإقامة في مدرسة مهجورة.

يتعرض النازحون لدى مرورهم به لإعدامات واعتقالات وتنكيل

يقول الرجل، الذي كان مديراً لإحدى المدارس قبل التقاعد لـ «القدس العربي»: «لم نجد مدرسةً خالية للأونروا في رفح، ففتحنا مدرسة حكومية وقعدنا فيها».

وخلال رحلة النزوح تركت عائلة أبو حميد سيارتها الحديثة في الشارع رغم عدم مرور سوى بضعة أشهر على شرائها، واستقلت عربة كارو إلى أقرب نقطة مسموح بالوصول إليها بواسطة وسائل النقل قبل السير على الأقدام لمسافة 5 كيلومترات عبر حاجز «نتساريم».

يضيف «ليس هناك أي فارق بين نكبة الفلسطينيين الحالية ونكبة عام 1948 التي أجبرت الآباء والأجداد على الهجرة فراراً من مجازر الاحتلال الدموي».

مصير مجهول

ورغم ما قاساه أبو حميد في طريق نزوحه إلى رفح يبقى الأكثر حظاً من غيره من النازحين، ففي 21 نوفمبر الماضي، اختطفت قوات الاحتلال شاباً أثناء مروره مع أبيه عبر حاجز «نتساريم» قادمين من مخيم جباليا شمالي القطاع.

يقول الوالد، الذي اختار التحدث بكنيته «أبو محمود» خشية تنكيل قوات الاحتلال بابنه المعتقل حتى هذه اللحظة، إنه فشل في الحصول على معلومة بشأن مصير ابنه.

ويضيف لـ «القدس العربي» : «في كل مرة يقول الاحتلال إنه أطلق سراح مجموعة من المختطفين دون توضيح للأسماء أو حتى أماكن الإفراج. حتى الصليب الأحمر لم يجب على اتصالاتي».

وأخذ الرجل في صب اللعنات على المنظمة الإغاثية الدولية، التي يراها متقاعسة عن تلبية استغاثات النازحين.

وفي قصة مشابهة، حكى شقيقان، شاب وشابة، فضلا عدم ذكر اسميهما، عن السبب ذاته الذي ذكره أبو محمود، بأن قوات الاحتلال على حاجز «نتساريم» اعتقلت والدهما، 57 عاما، دون الإعلان عن مصيره.

ويؤكد الشابان خلال حديثهما لـ «القدس العربي» خشيتهما الكبيرة على حياة والدهما، الذي يعمل شرطياً في وزارة داخلية غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

إعدامات ميدانية

وحسب رئيس المرصد «الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» رامي عبدو، فإن أكثر من 500 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال أثناء نزوحهم على مفترق الشهداء.

وقال إن «الاحتلال حوّل هذا الحاجز إلى مصيدةٍ للاعتقال وممارسة التنكيل والتفتيش المهين، وأخطرها عمليات القتل الميداني خارج نطاق القانون».

حسني عبد ربه، 61 عاماً، كان شاهداً على الإعدامات الميدانية على «نتساريم» يقول: «أثناء وقوفنا في طوابير للعبور صوب شارع صلاح الدين اقتاد جند الاحتلال مجموعة من الشباب في ظلام الدبابات، وحينذاك سمعنا أصوات الرصاص ترتطم بأجساد المعتقلين، بينما عاد الجنود من دونهم».

يضيف لـ «القدس العربي» أن رحلة نزوحه من مخيم جباليا إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تخللها المشي على الأقدام مسافة 7 كيلومترات رافعًا راية بيضاء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام قناصة الاحتلال بإطلاق الرصاص عليهم فوق أسطح المنازل.

ويتابع «لا أصدق حتى الآن أنني نجوت من كل هذا الاعتقال والتعذيب والقتل».