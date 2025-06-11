سياسة | دولي

حاخامات أوروبيون يلغون عقد مؤتمرهم في سراييفو على خلفية حرب إسرائيل على غزة

منذ 21 دقيقة

متضامنون منددون بالهجمات الإسرائيلية على غزة- سراييفو (أرشيف)

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بلغراد: أعلن رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، اليوم الأربعاء، إلغاء الاجتماع المرتقب في سراييفو، وذلك بعد أن دعا أحد الوزراء إلى مقاطعة الفعالية.

وقال رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين وكبير الحاخامات بينشاس غولدشميت إن دعوات عدنان ديليتش، وزير العمل في اتحاد البوسنة والهرسك، دفعت الفندق الذي يستضيف الفعالية إلى إلغاء الحجز.

وفي منشور على فيسبوك، ندد ديليتش بدور إسرائيل في الحرب على قطاع غزة وطالب بألا تتحول سراييفو إلى “منصة لدعم الإبادة الجماعية”.

وقال غولدشميت في بيان: “لقد تم وضعنا في حالة غير مرحب بها، وإن مقاطعة الوزير في اللحظة الأخيرة لمواطنين أوروبيين يهود، لا يكرسون جهودهم إلا لتعزيز الحياة اليهودية في أوروبا وتعميق الحوار والديمقراطية عبر القارة، أمر مخز”.

وشكر غولدشميث مدينة ميونيخ الألمانية على موافقتها في اللحظة الأخيرة على استضافة الاجتماع، المقرر عقده بين 16 و18 يونيو / حزيران.

(د ب أ)

 

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