سياسة | دولي

حاخام إسرائيلي يجيز انتهاك “حرمة السبت” من أجل منع شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة

منذ ساعة واحدة

الحاخام دوف ليئور- (لقطة شاشة)

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“القدس العربي”: أباح الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل دوف ليئور انتهاك حرمة يوم السبت (بالنسبة لليهود) من أجل منع شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، وقال إنه يعتقد أن القيام بذلك “مسموح به”.

وكان الحاخام يرد على أسئلة أتباعه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توجه مئات الإسرائيليين إلى معبر كرم أبو سالم لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من دخول غزة.

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