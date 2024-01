حاخام إسرائيلي يجيز انتهاك “حرمة السبت” من أجل منع شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة

“القدس العربي”: أباح الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل دوف ليئور انتهاك حرمة يوم السبت (بالنسبة لليهود) من أجل منع شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، وقال إنه يعتقد أن القيام بذلك “مسموح به”.

وكان الحاخام يرد على أسئلة أتباعه.

Controversial Israeli Orthodox rabbi Dov Lior responded on Thursday to questions from his followers about violating the rules of Shabbat in order to block humanitarian aid trucks headed for Gaza, saying that he believes it is “permissible” to do so. pic.twitter.com/l6Pc3tVyLq

