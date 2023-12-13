حاخام إسرائيلي يدعو لضم المنطقة من سيناء حتى النيل

القدس: اعتبر حاخام إسرائيلي كل المنطقة من سيناء المصرية وحتى نهر النيل “جزءا من أرض إسرائيل ويجب بذل كل جهد من أجل تحريرها”.

وتداول ناشطون إسرائيليون على شبكات التواصل مقطعا من كلمة الحاخام عوزي شرباف، وهو من المستوطنين في مدينة الخليل بجنوبي الضفة الغربية ويعرف بمواقفه المتشددة.

ويظهر الحاخام في محاضرة وهو يقول: “قطاع غزة هو القضية، في هذه المرحلة العظيمة التي تسمى قرب مجيء المسيح”.

ولم يذكر النشطاء الذين نشروا مقطع الفيديو زمان ومكان المحاضرة التي تكلم فيها الحاخام عوزي شرباف.

وأضاف شرباف: “نحن في الأيام التي سيتم فيها فتح فرصة كبيرة لاستمرار خلاص أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها”.

وزاد: “لا شك أننا بحاجة إلى الصلاة وبذل ما في وسعنا حتى نتمكن من تحرير كل المنطقة من سيناء حتى نهر مصر (النيل)”.

وقال: “هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من إسرائيل ومقدسة كقدسية أرض إسرائيل”.

وفي عام 1983 حكمت محكمة إسرائيلية بالسجن المؤبد على شرباف إثر اقتحامه مع مستوطنين اثنين آخرين جامعة الخليل وإطلاقهم النار على الطلاب ما أدى إلى استشهاد 3 طلاب وجرح 33 آخرين.

ولكن الرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتسوغ (1983-1993) أصدر أمرا بالعفو عنهم في 1990 حيث عادوا للاستيطان بالضفة الغربية.

(الأناضول)