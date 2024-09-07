صحافة | عبرية

حاخام “يبارك” جنودا متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني- (فيديو)

7 - سبتمبر - 2024

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أعرب الحاخام مئير مازوز، صاحب النفوذ الكبير في السياسة الإسرائيلية، عن دعمه ومباركته لجنود إسرائيليين متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني قائلا إنه كان يجب “تكريمهم” بدل توقيفهم.

وقالت هيئة البث العبرية إن الحاخام مازوز التقى مؤخرا جنودا خدموا في سجن سدي تيمان سيئ الصيت بصحراء النقب جنوب إسرائيل، واتهموا بالاعتداء جنسيا على أسير من قطاع غزة هناك.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية الرسمية: “شوهد الحاخام وهو يبارك أحد الجنود المشتبه فيهم”.

وفي فيديو بثته الهيئة وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الحاخام مازوز للجندي المتهم: “سيتم تبرئتكم تماما. ماذا فعلتم؟ ضربتم العدو، فماذا؟ كل شيء على ما يرام. في أي بلد آخر كانوا سيقدمون لكم الجوائز”.

وبحسب هيئة البث، فقد حضر اللقاء محامٍ يمثل بعض الجنود المتهمين في حادث الاعتداء الجنسي على الأسير الفلسطيني.

وقال المحامي للحاخام: “حصلت على وجهة نظر أحد الأطباء بأن المخرب (الفلسطيني الذي تعرض للاعتداء) كان يكذب”، وفق ادعائه.

وردا على ذلك قال الحاخام مازوز: “إذا كان هذا صحيحا؟ أليس لدينا الحق في القيام بذلك؟”.

وبحسب هيئة البث، فإن مازوز من أصل تونسي وهو أحد أكثر الحاخامات نفوذا بين الحريديم (اليهود المتشددين) وفي السياسة الإسرائيلية، ولصوته وقراراته ثقل كبير لدى صناع القرار.

وأضافت: “كبار الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود يأتون ليتباركوا ويتشاوروا مع الحاخام مازوز، كما زاره في منزله أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

(الأناضول)

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  1. يقول تويتي:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 3:29 م

    ألله يعين العالم على الوضع في الشرق الأوسط. الحقد الدفين والكراهية في قلوبكم يا أصحاب الخبرة تعتبرون انفسكم الأفضل ولكن أعمالكم تثبت العكس. ما في ثمرة انها المأساة إنه الذهول من وحشية الإنسان.

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  2. يقول خالد:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 3:53 م

    وتلك الايام نداولها بين الناس

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  3. يقول ام الحسن:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 5:12 م

    نسأل الله فيكم يوما كيوم عاد وثمود. لك الله يا غزة لك الله يا أقصى لك الله يا فلسطين. أمة المليار لا تساوي اليوم جناح بعوضة امام باقي الأمم. القلب متألم ودامي من سماع مثل هاته اخبار.

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  4. يقول هشام:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 5:27 م

    لو بارك هذه الأفعال امام مسلم لكان في لائحة الإرهاب
    لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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  5. يقول هدال القفقاسي:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 8:36 م

    هذا هو حاخامهم الأكبر وزعيمهم الديني فما هو فرقه عن بن غفير في مباركته للجنود الصهاينة في اغتصابهم للاسير الفلسطيني؟

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  6. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 9:10 ص

    تريليون % هذا الحاخام يحب الرجال اكثر من النساء في الفراش.

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