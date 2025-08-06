حادثة عنصرية تعيد الجدل حول التمييز ضد الأفارقة في تونس

تونس- “القدس العربي”:

أثارت حادثة عنصرية جديدة تعرضت لها مواطنة تونسية (سمراء البشرة) الجدل حول التمييز ضد الأفارقة في تونس.

وكشفت الناشطة فاطمة بن بركة عن تعرضها لحادثة عنصرية، حيث رفض أحد سائقي التاكسي أن يقلها، على اعتبار أن القانون لا يمكنه من توصيل غير التونسيين، وحين أكدت له أنها مواطنة تونسية، طلب من زميله (أسمر البشرة) أن يقوم بتوصيل “أقربائه” في إشارة عنصرية دفعتها إلى تقديم بلاغ ضده لمركز الشرطة.

وأثارت الحادثة موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الباحث عادل اللطيفي: “القانون بمعنى نص رسمي غير موجود. من يجب فضحه ليس فقط سائق التاكسي، بل السياسيين (من السلطة والمعارضة) الذين شجعوا على العنصرية، فضلا عن النخب التي كانت في يوم ما تقول إنها حداثية”.

وكتب الناشط مهدي العش “من البديهي أن العنصرية عندما تصبح خطابا وسياسة رسمية، لن تقف عند المهاجرين ولا تميز الناس حسب الأوراق و”الوضعية القانونية، وإنما حسب اللون”.

وأضاف: “القانون المقصود هو على الأرجح قانون 1968 المتعلق بـ”حالة الأجانب”، وفيه ترسانة زجرية من بينها تجريم “إعانة اجنبي بصفة أو غير مباشرة أو محاولة تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولان أو إقامته بها بصفة غير شرعية”، والعقوبة تصل لسنة سجنا.

وتابع العش: “وهناك أيضا قانون 2004 (تنقيح قانون 1975 المتعلق بجوازات السفر)، الذي وضعه الرئيس السابق زين العابدين بن علي استجابة للضغوط الأوروبية وفيه عقوبات قاسية جدا، حيث يعاقب بخمسة سنوات سجنا وغرامة 12 ألف دينار كل من يقوم بنقل المهاجرين غير النظاميين (من أو إلى تونس)، وفيه أحكام حول مصادرة وسائل النقل وسحب الرخص”.

وقبل أشهر، حذرت الأمم المتحدة السلطات التونسية من تصاعد الخطاب العنصري ضد المهاجرين الأفارقة، كما انتقدت قيام السلطات بتفكيك عدد من المخيمات، وتنفيذ عمليات إعادة قسرية وطرد جماعي للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.