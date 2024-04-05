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حادثة مأساوية في مصر.. انتحار شاب وفتاة في نهار رمضان لهذا السبب

5 - أبريل - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

انتحر شاب وفتاة اليوم الجمعة، إثر تناولهما حبوب غلال سامة، لرفض أهلهما زواجهما، بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا في صعيد مصر.

وقال موقع “القاهرة 24” المصري، إن البداية كانت بتلقي قوات الأمن بلاغا بإنهاء شاب وفتاة لحياتهما بتناول حبوب غلال بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 23 عاما، بعد تناولهما حبوب غلال بقصد إنهاء حياتهما بسبب رفض أهلهما زواجهما.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    أبريل 5, 2024 الساعة 8:16 م

    كان بإمكانهما الزواج , بعيداً عن قريتهما !
    أليس أفضل بكثير من إنتحارهما ؟
    و لا حول و لا قوة الا بالله

    رد

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