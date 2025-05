 حادثة مذهلة.. حوت يبتلع رجلاً للحظات ثم يلفظه حياً في تشيلي- (فيديو)

بونتا أريناس: ابتلع حوت أحدب رجلاً يمارس رياضة الكاياك في مضيق ماجلان في جنوب تشيلي لفترة وجيزة، قبل أن يلفظه، من دون أن يصاب بأذى، في حادثة مذهلة صوّرها والد الشاب، وانتشرت على نطاق واسع.

كان أدريان سيمانكاس (24 عاماً) يمارس رياضة التجديف قبالة بونتا أريناس بمنطقة باتاغونيا، في الثامن من شباط/فبراير، عندما خرج الحوت الأحدب من الماء وابتلعه هو وقارب الكاياك الأصفر الخاص به.

وبعد ثوانٍ قليلة، عاد الشاب المذهول إلى السطح، بينما بدا ظهر الحوت مرة أخرى فوق سطح الماء.

وقال أدريان سيمانكاس، وهو من أصل فنزويلي، لقناة “تي في إن” التشيلية “شعرت بشيء بلون مختلط بين الأزرق والأبيض يمرّ بالقرب من وجهي، من أحد الجانبين ومن الأعلى. لم أفهم ما كان يحدث وغرقت. اعتقدتُ أن (الحوت) ابتلعني”.

وجرى تصوير الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب والده ديل سيمانكاس، الذي كان أيضاً على متن قارب الكاياك.

وفي الفيديو، يمكن سماع الأب يصرخ لابنه “تعال، تعال، بهدوء”، بعيد بصقه من الحوت.

وقال ديل سيمانكاس لشبكة “تي في إن” التلفزيونية: “عندما استدرتُ، لم أر شيئاً، لم أر أدريان. كانت تلك اللحظة الوحيدة التي شعرتُ فيها بالخوف حقاً، لأنني لم أره لمدة ثلاث ثوانٍ تقريباً. وفجأة، خرج”.

بعد الحادثة، أعاد الوالد ابنه إلى الشاطئ، حيث لاحظ أنه لم يتعرض لأذى.

ويقول الخبراء إن الحوت غير قادر على ابتلاع الشاب لأنه من نوع الحيتان التي يقلّ قطر حنجرتها عن 40 سنتيمتراً.

وقالت عالمة الأحياء البحرية في جامعة تشيلي ماريا خوسيه بيريز لوكالة فرانس برس: “يبدو أن القارب كان موجوداً في منطقة تغذية الحوت”. ولهذا السبب شوهد الحيوان “يخرج إلى السطح على الجانب، وشدقه مفتوح، وكأنه يتناول الغذاء”.

وقد حدثت بالفعل قصة مشابهة في عام 2021، عندما “ابتلع” حوت أحدب صياداً في ماساتشوستس لفترة وجيزة، قبل أن يُبصق حياً.

