حادث مرور مروع بين شاحنتين يعرقل الحركة على أهم طريق سريع في الجزائر ـ (فيديوهات)

الجزائر ـ “القدس العربي”:

شهدت ولاية البويرة شمال شرق الجزائر حادث مرور مروع، مساء الثلاثاء، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر اصطدام شاحنتين، ما تسبب في اشتعال النيران على الطريق السيار.

ووقع الحادث وفقاً لبيان مصالح الحماية المدنية، في منطقة بودربالة على الطريق السيار شرق-غرب باتجاه قسنطينة، متسببا في شلل تام لحركة المرور.

وعرقل الازدحام المرور الخانق وعدم احترام رواق الاستعجالات، وصول سيارات الإسعاف، التي اضطرت للسير في الاتجاه المعاكس للوصول إلى موقع الحادث.

وأثار الحادث نظرا لفداحته تعليقات واسعة على مواقع التواصل، طالبت بوضع حد للنقاط السوداء على الطريق السيار خاصة المنحدرات التي تشهدت حوادث مرور دورية.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الحوادث المرورية القاتلة التي تشهدها الجزائر بشكل متزايد. وفي حصيلة أخيرة، سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 46 شخصاً وإصابة 1608 آخرين في 1318 حادث مرور خلال أسبوع واحد فقط، ما يعكس حجم المأساة التي تخلفها حوادث المرور في البلاد.

وتعتبر السرعة الزائدة، المناورات الخطيرة، والتصرفات غير المسؤولة على الطريق بالإضافة إلى حالة الطرق وتقادم الحظيرة الوطنية للسيارات، من أسباب هذه الحوادث القاتلة، فيما يبقى العامل البشري المسؤول الأول.

وسبق للجهات الأمنية المسؤولة عن سلامة الطرقات، أن أكدت أنها تعمل على تطوير نظام بيانات جديد لتحليل الحوادث بشكل أكثر دقة، بهدف تقليص أعداد القتلى والمصابين.

ورغم الجهود المبذولة، مثل فرض وجود سائقين للحافلات على الطرقات الطويلة لتجنب العياء، لا تزال الحوادث تتزايد، وهو ما يستدعي تدابير أشد لمكافحة هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديداً كبيراً على حياة المواطنين واستقرار المجتمع.