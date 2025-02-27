“حاربونا نفسيا وجسديا”.. أطفال غزيون عن ترهيبهم بسجون إسرائيل

غزة: في شهادات مروعة، كشف عدد من الأطفال الغزيين المحررين من سجون إسرائيل عن تفاصيل صادمة بشأن ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الطعام والرعاية الطبية، خلال فترة اعتقالهم عقب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد الأطفال في تصريحات عقب الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى الخميس، أنهم عاشوا ظروفا قاسية داخل السجون، حيث تعرضوا للضرب والإهانة، ولم يحظوا بأي حقوق إنسانية.

لا دواء ولا طعام

الطفل صلاح المقيد، أحد الأسرى المحررين، قال: “حاربونا نفسيا وجسديا، كان هناك 4 رجال كبار في السن تعرضوا لجلطات ولم يتمكنوا من الحركة”.

وأضاف: “كنا ننام على الأرض، دون غطاء أو علاج، وكبار السن يموتون من الجوع”.

وأشار إلى أن التعذيب لم يقتصر على فئة عمرية معينة، الكل يعذب ويعرض للجوع، حسب قوله.

تعذيب وموت

من جانبه، روى الطفل أحمد خريس، الذي اعتقل في 25 يناير/ كانون الثاني 2024 من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما عايشه داخل السجون الإسرائيلية: “المعاملة كانت سيئة جدا، تعذيب بلا رحمة، رأيت بعيني أشخاصا يموتون تحت التعذيب”.

وأضاف أن “المحقق الإسرائيلي كان يأتي بأيدٍ وأصابع مقطوعة”، يعتقد أنها لأسرى فلسطينيين في إطار الترهيب.

وتابع واصفا الظروف المأساوية في سجن النقب، إن قدمه كانت مصابة ولم يقدم له العلاج ولم ير الشمس، مع عدم توفر طعام ولا ماء، والحمامات غير متاحة.

ضرب وقهر وإذلال

أما الطفل محمد السقا، الذي اعتُقل في 3 مارس/ آذار 2024، فقد عبر عن معاناته بكلمات مؤلمة: “الوضع كان سيئا جدا، ضرب وقهر وإذلال، لا يمكنني وصفه بالكلمات”.

وأضاف أن جنود الاحتلال الإسرائيلي كانوا يقولون لهم: “غزة تم إبادتها، ولن تعودوا إليها”.

وتابع: “كنا نعتقد أننا ولدنا في السجن، لم نعد نتذكر حياتنا قبل الاعتقال”.

أما الطفل أحمد سمر، الذي اعتُقل في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024، فقد تحدث عن قسوة السجانين في سجني “مجدو” و”سدي تيمان”، قائلا إن الجيش الإسرائيلي أجبرهم على الجلوس طوال الوقت على ركبهم في وضع مؤلم.

ولفت إلى أنهم كانوا يتعرضون لتكسير الأرجل وهناك أسرى قتلوا تحت التعذيب.

ومساء الخميس، وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون إسرائيل، بينهم أطفال ونساء، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

ووصل الأسرى إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونُقل الأسرى إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل هؤلاء الأسرى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال العمليات البرية العسكرية في قطاع غزة.

وتأتي عملية الإفراج هذه في إطار الدفعة الأخيرة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية وإقليمية بين إسرائيل وحركة حماس.

وبدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ويتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ونصت المرحلة الأولى على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأمواتا، وبالفعل أطلقت الفصائل الفلسطينية 25 أسيرا حيا وسلمت 8 جثامين، مقابل إفراج إسرائيل عن 1135 أسيرا فلسطينيا.

ويعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء مفاوضات المرحلة الثانية، ويفضل تمديد الأولى لأسباب بينها أن المرحلة الثانية تنص على إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش بشكل كامل من غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)