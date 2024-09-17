حارس مرمى ليفربول يطالب بمشاركة اللاعبين في إعداد أجندة مباريات كرة القدم

لندن: طالب أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، سلطات كرة القدم بالتحدث مع اللاعبين بشأن سلامتهم، في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لبدء حملته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بشكلها الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الثلاثاء، أن بطولة دوري الأبطال تضم حاليا 36 فريقا، مما يعني زيادة مباراتين لكل فريق في دور المجموعات، الذي سينتهي حاليا في كانون الثاني/ يناير، بدلا من منتصف كانون الأول/ ديسمبر.

وقال أليسون قبل مواجهة ميلان في ملعب سان سيرو: “بالنسبة للمشجعين، إنه أمر مذهل. المزيد من المباريات، المزيد من المباريات الكبرى، الفرق الكبرى تواجه بعضها البعض”.

وأضاف: “بالنسبة لنا كلاعبين، من الجيد أنك ستلعب أمام الأفضل في أوروبا، ودائما ما تكون فكرة جيدة أن تضيف بعض المباريات في أجندة المباريات غير المزدحمة… أنا أسخر بعض الشيء”.

وأردف: “في بعض الأحيان لا يسأل أي شخص اللاعبين عما يفكرون فيه فيما يتعلق بإضافة المزيد من المباريات، لذلك، ربما لا يكون رأينا له أهمية”.

وأكد: “لكن الجميع يعلمون فيما نفكر فيه بشأن إضافة المزيد من المباريات. الجميع مرهق من هذا الأمر”.

وأوضح: “لكن يتعين علينا أن نضع هذه الأمور في الاعتبار وأن نحافظ على تركيزنا على التحدي الكبير الذي ينتظرنا هنا”.

وسئل الحارس البرازيلي الدولي عن عدد المباريات التي يعتقد أنها ستكون مقبولة للاعب في الموسم الواحد.

وقال الحارس البالغ من العمر 31 عاما، الذي عاد لتوه من أمريكا الجنوبية حيث خاض مباراتين مع المنتخب البرازيلي: “هذا ليس مجرد سؤال يجب أن أجيب عليه”.

وأضاف: “سواء كان الرقم 30 أو 40 مباراة. الأمر يتعلق بالجلوس سويا والاستماع لكل الأطراف لأننا نتفهم وجود وسائل الإعلام، والتليفزيون، وجانب يويفا وفيفا، ورابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، والبطولات المحلية”.

وأردف: “نحن لسنا أغبياء، نعلم أن الناس تريد المزيد من المباريات، ولكن الشيء المنطقي أن يجلس كل الأشخاص الذين ذكرتهم -هؤلاء الذين يعدون أجندة المباريات- سويا والاستماع لكل الأطراف بما في ذلك اللاعبين”.

وأكد: “أعتقد أن الكثير من اللاعبين تحدثوا بالفعل بشأن هذا. نحن بحاجة فقط لأن يتم سماعنا. هذا ما نحب فعله، أن نجلس سويا وأن نفهم الاتجاه التي تريد أن تسلكه كرة القدم، ليس فقط إضافة مباريات، إضافة مسابقات، وإضافة هذا وذاك”.

وأردف: “كل ما نريده هو تقديم أفضل ما عندنا لكرة القدم، إذا كنت متعبا لا يمكنك أن تنافس في أعلى المستويات”.

وأكد: “أريد أن أقدم أفضل ما عندي في كل المباريات التي ألعبها ولكننا نريد حلا. لا يبدو أننا قريبون من التوصل لحل جيد من أجل كرة القدم واللاعبين”.

(د ب أ)