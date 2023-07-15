حارس مرمى هولندا السابق فان دير سار يعود إلى بلاده

برلين: عاد إدوين فان دير سار، حارس مرمى المنتخب الهولندي السابق، إلى بلاده، وهو في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى، حسبما أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم، اليوم السبت، على “تويتر”، نيابة عن زوجته.

وتعرض فان دير سار لنزيف بالمخ الأسبوع الماضي في أثناء وجوده في إجازة بكرواتيا، وجرى نقله إلى مستشفى في سبليت، التي غادرها الآن وعاد إلى هولندا.

وذكر البيان :” عاد إدوين من كرواتيا مساء الجمعة، وحاليا يوجد في وحدة رعاية مركزة في مستشفى هولندي”.

وأضاف: “تظل حالته كما هي: مستقرة. في حالة غير مهددة للحياة ويتواصل مع الآخرين. تود عائلة إدوين أن تعرب عن امتنانها العميق لمستشفى جامعة سبليت لاهتمامهم الكبير خلال الأسبوع الماضي”.

وأكد البيان: “يتعين على إدوين البقاء في وحدة الرعاية المركزة حيث سيخضع للمزيد من الفحوصات، وتأمل العائلة بشدة أن يتمكن من التركيز على التعافي”.

وترك فان دير سار الشهر الماضي منصبه كمدير عام في أياكس، بعدما أنهى الفريق الموسم بدون أي لقب، وقال إنه بحاجة إلى تجديد طاقته بعدما قضى 11 عاما في منصبه بنادي أياكس.

(د ب أ)