سياسة | دولي | أوروبا

حارق القرآن خائف على نفسه ويوجه نداء للحكومة السويدية- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

أعرب سلوان موميكا، الذي حرق نسخة من القرآن الكريم قبل أيام، عن خوفه على نفسه، محملا السويد مسؤولية أمنه وحياته.

وقال موميكا في فيديو: “أحمل السويد مسؤولية أمننا وحياتنا لأن هناك تهديدات حقيقية دولية”.

 

من جهتها، عبّرت الحكومة السويدية عن إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث قالت إن “ما قام به عمل معادٍ للإسلام”.

وقالت الخارجية السويدية في بيان إن “الحكومة تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين”.

وأضافت الوزارة: “إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية”، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حق محمي دستوريا في السويد.

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 4, 2023 الساعة 9:27 ص

    هه أين كان عقلك عندما تجرأت على حرق القرآن أمام أمة المليار

    رد

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