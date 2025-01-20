الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين- (صور وفيديوهات)

رام الله: أفرجت السلطات الإسرائيلية، ليلة الأحد/الإثنين، عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، من سجن عوفر غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة دولية وإقليمية.

وشوهدت حافلات تحمل شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ترافقها مركبات تابعة للجنة، تغادر السجن حاملة الأسرى الفلسطينيين إلى مناطقهم.

مشاهد من استقبال حافلات الأسـ.ـرى والأسيـ.ـرات المفرج عنه ضمن صفقة التبادل في مدينة رام الله pic.twitter.com/fJCAANdp4D — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2025

وفي الوقت نفسه، أفرجت إسرائيل عن عدد من الأسرى المقدسيين مباشرة إلى منازلهم في مدينة القدس، حيث أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية نشر أسماء 90 أسيرا، بينهم 20 طفلا وفتى، ممن شملتهم المرحلة الأولى من الاتفاق.

حافلات تنقل الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل تصل مدينة رام الله pic.twitter.com/cIt6uH1HxO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2025

وفي محيط السجن من جهة بيتونيا (بلدة فلسطينية تقع بين القدس ورام الله)، أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة القريبة من السجن منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمع ذوي الأسرى.

واحتشد عشرات من ذوي الأسرى المفرج عنهم قرب السجن، انتظارا لذويهم المحررين، وتعرضوا لإطلاق قنابل غازية من الجيش الإسرائيلي.

رافعين شارة النصر.. أسيـ.ـرات أفرج الاحتلال عنهن ضمن صفقة التبادل بين المقـ.ـاومة والاحتلال pic.twitter.com/a6XkWclyxR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

وعلى الرغم من المضايقات الإسرائيلية، إلا أن المئات من الفلسطينيين احتفلوا وسط بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بإطلاق الألعاب النارية ابتهاجاً بتحرير الأسرى.

وحيّت حشود متحمسة، بصيحات الفرح والغناء، الأسرى المحررين، عند مرور حافلتين أقلتاهم من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة.

مظاهر احتفال وسط بيتونيا خلال استقبال الأسـ.ـرى المفرج عنهم pic.twitter.com/xGrq3QXWad — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

وتحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا في غزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل صباح الأحد، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

الآن .. الأسيرة روزة خويص من العاصمة القدس في أحضان والدها بعد تحريرها تغطية مميزة هناhttps://t.co/80k41oC1n9 pic.twitter.com/ykq4EJktzU — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) January 19, 2025

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم “مدنيا”.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

شقيقة الشهـ.ـيد القائد الشيخ صالح العاروري المفرج عنها ضمن صفقة التبادل بين المـ.ـقاومة والاحتلال pic.twitter.com/ilTkBZqJ8b — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

شاهد .. وصول الحافلات التي تقل الأسـ.ـرى الفلسطينيين المفرج عنهم الى بيتونيا غرب رام الله pic.twitter.com/u86unX5diE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2025

تحية للسـ.ـنوار و رحم الله شـ.ـهداء غزة.. سيدة فلسطينية خلال استقبال الأسـ.ـرى والأسيـ.ـرات المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل بين المـ.ـقاومة والاحتلال pic.twitter.com/xAuS3UU5xs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

صور من استقبال الفلسطينيين لحافلات الأسـ.ـرى والأسيـ.ـرات المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل pic.twitter.com/yTk3sXX8vb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

(وكالات)