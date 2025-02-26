بالأحضان والتكبيرات.. استقبال جماهيري لأسرى فلسطينيين برام الله- (صور وفيديوهات)

رام الله: وصل أسرى فلسطينيون مفرج عنهم من سجن “عوفر” الإسرائيلي إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، فجر الخميس، وسط استقبال جماهيري من عائلاتهم وحشود كانت بانتظارهم.

ووصلت حافلة تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين رفقة طواقم من الصليب الأحمر الدولي إلى قصر الثقافة في مدينة رام الله، حيث كانت عائلاتهم في انتظارهم.

وتزامن وصول الحافلة مع تعالي هتافات الحشود بالتهليل والتكبير.

أسـ.ـرى محررون يوجهون التحية إلى المقـ ـاومة وأهالي قطاع #غزة لحظة الإفراج عنهم ووصولهم إلى رام الله pic.twitter.com/FZmrVwQxzE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 26, 2025

ومع بدء نزول الأسرى من الحافلة، استقبلهم ذووهم، وبينهم أمهات، بالأحضان، في مشهد اختلطت فيه الدموع بمشاعر الفرح.

وظهر الإعياء على بعض الأسرى، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

من جانبها، قالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، في تصريحات صحافية على هامش استقبال الأسرى، إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن الأسرى “بلباس عليه عبارات عنصرية وتحريضية، لكن تم تزويدهم بملابس بديلة”.

وأضافت أن الأسرى أخبروها بإصابتهم بأمراض جلدية، وبعضهم طلب إجراء فحوصات طبية.

وقال الأسير المحرر سعيد ذياب، من مدينة قلقيلية، في تصريحات تلفزيونية، إنه كان محكوما بالسجن 27 عاما أمضى منها 18 عاما.

“شعور مَن ولد للمرة الثانية”.. الأسـ.ـير المحرر سعيد ذياب من قلقيلية يتحدث عن مشاعره بعد الإفراج عنه ضمن صفقة طوفان الأحرار pic.twitter.com/WKNQo9Ys7g — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 27, 2025

ووصف ذياب، شعوره بأنه “كمن عاد من الموت إلى الحياة مرة أخرى”.

وعبر عن امتنانه “للشهداء الذين عبدوا طريق الحرية لهم”.

وكان مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، أفاد بأن عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم الليلة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس ضمن الدفعة السابعة المؤجلة ضمن صفقة التبادل يبلغ 43.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الحافلة التي وصلت إلى قصر رام الله الثقافي كان تقل 37 أسيرا.

وإضافة لهؤلاء، وصل 5 أسرى من المفرج عنهم إلى مدينة القدس المحتلة.

فيديو.. الاسـ.ـير المحرر يحيى ضراغمة من مدينة طوباس أمضى (22 عاما ) pic.twitter.com/LY8Zh6f5b2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 26, 2025

ومن بين أسرى القدس الخمسة، وصل الأسير عاهد النتشة وهو مقيّد اليدين حتى باب منزله، وفق مكتب إعلام الأسرى التابع لـحماس.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انطلقت في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وتشمل ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأموات، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل حيث أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات.

وكانت آخر دفعة، ليل الأربعاء/الخميس، وضمت جثث 4 أسرى إسرائيليين.

في مقابل ذلك، أفرجت إسرائيل خلال أول ست دفعات تبادل عن 1135 معتقلا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

اللحظات الاولى لوصول الأسـ.ـير المقدسي المحرر خالد الحلبي لمنزله في بيت حنينا عقب تحريره ضمن صفقة طوفان الأحرار. pic.twitter.com/4sCNS0sfRI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 26, 2025

الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم أسيرا في غيبوبة

وتسلم طاقم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس المحتلة أسيرا فلسطينيا جريح من مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي في المدينة.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب “طواقمنا بالقدس تستلم الأسير المصاب كاظم زواهرة في هذه اللحظات من مستشفى هداسا عين كارم، وسيتم نقله لمستشفى الحسين بمدينة بيت جالا (في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة)”.

الهلال الأحمر يتسلم الأسـ.ـير المحرر كاظم زواهرة الذي يعاني من غيبوبة منذ أشهر من مستشفى “هداسا” pic.twitter.com/SckOjlIPNZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 26, 2025

وكان مصدر في الجمعية ذكر أن مركبة إسعاف تابعة للجمعية “توجهت إلى المستشفى وفي انتظار تسليمها الأسير كاظم زواهرة، تمهيدا لنقله إلى مستشفى في الضفة الغربية”.

وأشار المصدر إلى أن زواهرة “جريح وهو في حالة غيبوبة”.

والسبت الماضي، توجه طاقم إسعاف تابع للجمعية إلى المستشفى لتسلم زواهرة ونقله إلى مستشفى بيت جالا في مدينة بيت لحم (جنوب)، لكنها لم تتمكن من تسلمه لتأجيل إسرائيل الإفراج عن الدفعة السابعة.

وفي 22 فبراير/ شباط 2024، أصيب كاظم في حين استشهد محمد زواهرة، وأحمد الوحش، بعد تعرضهم لإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي.

ووفق بيان سابق لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني فإن “كاظم زواهرة من بيت لحم في وضع صحيّ معقد وصعب، وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي”.

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي تسلم جثث 4 أسرى

وقال إعلام عبري إن الجيش الإسرائيلي تسلم، فجر الخميس، جثث 4 أسرى أفرجت عنهم حركة حماس.

وأفادت القناة “7” العبرية الخاصة أن الصليب الأحمر سلم قوات الجيش الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم جثث 4 أسرى، يمثلون آخر دفعة من صفقة التبادل بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس بغزة سلمت الصليب الأحمر جثث هؤلاء الأسرى الأربعة.

شاهد الصليب الأحمر يغادر غزة بعد استلام 4 جثث اسرائيلية إلى معبر كرم ابو سالم pic.twitter.com/BMpZE13oI3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 26, 2025

فيما أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن الدكتور حين كوغل، مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي، موجود في معبر كرم أبو سالم لاستلام جثث الأسرى، والتعرف المبدئي عليها.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انطلقت في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وتشمل ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأموات، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل حيث أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات.

في مقابل ذلك، أفرجت إسرائيل خلال أول ست دفعات تبادل عن 1135 معتقلا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

وكان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن 620 أسيرا فلسطينيا في الدفعة السابعة، السبت الماضي، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرقل ذلك.

وبرر نتنياهو قراره بالاحتجاج على المراسم التي تنظمها حماس عند تسليم الأسرى والجثامين الإسرائيليين، مطالبا بوقفها قبل استكمال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

لكن، مساء الثلاثاء، أعلنت حماس خلال زيارة وفدها إلى القاهرة التوصل إلى حل لإنهاء تأخير الإفراج، موضحة أن الأسرى الفلسطينيين المتبقين من الدفعة السابعة (620 أسيرا) سيتم إطلاق سراحهم بالتزامن مع تسليم الجثامين الإسرائيلية الأربعة بالدفعة الثامنة، إضافةً إلى ما يقابل الدفعة الأخيرة من النساء والأطفال الفلسطينيين، دون تحديد رقم.

وليس واضحا بعد، العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم الليلة.

وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، وتحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونها وترتكب بحقهم تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.

وتتحدث وسائل إعلام عبرية عن أن نتنياهو وعد حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ومن ثم منع انهياره.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.

(وكالات)