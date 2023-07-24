حافلات كهربائية تسير الآن إلى “عرين” هتلر الجبلي السابق

بيرشتسجادن: بدأت حافلات كهربائية منعدمة الانبعاثات العمل على طريق إلى مبنى عش النسر الشهير بالقرب من بيرشتسجادن، حيث كان الديكتاتور النازي أدولف هتلر وأعوانه يجتمعون فيما مضى.

ويقع مبنى كيلشتاينهاوس، مثلما يطلق عليه باللغة الألمانية، على ارتفاع 1800 متر في بافاريا العليا، وعلى أحد أعلى طرق الحافلات في البلاد. ويضم المبنى مطعماً وحديقة جعّة ومكتب معلومات للسياح.

وكان الحزب النازي قد دفع تكلفة مبنى عش النسر، الذي شُيّد بتكليف من المسؤول النازي البارز مارتن بورمان، في صيف 1937.

ويتم الدخول للمبنى من خلال مصعد مزخرف يرتفع بالزوار مسافة 124 متراً إلى الحافة، حيث يقع المبنى نفسه.

ويقول المؤرخون إن هتلر زار المبنى أول مرة في 16 أيلول/سبتمبر 1938، وعاد إليه ليتم تدشين عش النسر في 20 نيسان/أبريل 1939، في حفل عيد ميلاده الخمسين.

ويقع كيلشتاينهاوس على بعد عدة كيلومترات عدة فوق بيرجهوف، وهو منزل هتلر الصيفي الذي قصفه الحلفاء قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

وجرى غلق الطريق المحفوف بالمخاطر أمام المركبات الخاصة، منذ 1952، وتستغرق الرحلة أحادية الاتجاه نحو عشرين دقيقة.

وكانت حافلات سيترا المزودة بمحركات ديزل تسير على الطريق حتى وقت قريب. وجرى تزويد الحافلات الحمراء الثمانية الكهربائية الجديدة من جانب شركة “مان ” الألمانية بالمحركات الكهربائية، التي تبلغ قوتها 480 كيلو واط، للتكيّف مع التدرجات المنحدرة.

وقالت هيئة النقل العام في منطقة بافاريا العليا (آر في أو) إنها تخطط لاستبدال مركبات الديزل بمركبات كهربائية على طرق حافلات أخرى أيضاً.

ونقلت حافلات مبنى كيلشتاينهاوس، العام الماضي، أكثر من 270 ألف شخص أعلى الجبل وأعادتهم مجدداً.

(د ب أ)