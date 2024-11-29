حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث بعد الهزيمة أمام ليفربول- (فيديو)

لندن: تعرضت حافلة فريق ريال مدريد لحادث على الطريق “إم 40” وذلك بعد يوم واحد من خسارة الفريق أمام ليفربول صفر/2، بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) نقلا عن شرطة وارويكشاير، أنه لم يتواجد أي لاعب من الفريق الإسباني على متن الحافلة كما أنه لا توجد إصابات خطيرة نتيجة الحادث، والذي تم تقدير زمن حدوثه في الواحدة ظهر يوم الخميس بتوقيت غرينتش.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل — الأثليتك: باص ريال مدريد الذي تعرض لحادث مروري شهد تواجد سائقين وكذلك مدير السفر وكذلك رجل أمن. لم يتواجد أحد من لاعبين الفريق. هناك اصابات ولكن لحسن الحظ ليست اصابات خطيرة. pic.twitter.com/PwgyzqOVs3 — محمد بن شايع 🥈💙 (@Alshaya1M) November 28, 2024

وتصادف ذلك مع مرور اثنين من مدربي كرة القدم، هما سوراج شيمار وداريل ماكنايت من برمنغهام، حيث كانا يقودان السيارة على الطريق ذهابا إلى العمل، قبل أن يلحظا وجود حادث وهو الأمر الذي “ربما جعل الأمور أسوأ” لريال مدريد بعد الهزيمة في ملعب أنفيلد.

وقال شيمار في تصريحات لـ(بي ايه ميديا): “لقد كان الأمر صادما قليلا، وغريبا بعض الشيء حينما كنا نقترب من المكان كنت أفكر أن تلك ليست حافلة ريال مدريد ولا يمكن أن تكون كذلك”.

وأضاف: “كنت أحاول النظر إلى الحافلة عن قرب لمعرفة إذا كان هناك أي لاعبين”.

وأشار: “لقد تحطمت مقدمة الحافلة ويبدو أن الأمور سيئة خاصة بعد الليلة الماضية، ربما جعل ذلك الأمور أسوأ”.

وتابع: “أتمنى أن يكونوا جميعا بخير، كل الأشخاص المتواجدين كانوا بحالة جيدة ولم يتعرض أحد لجروح خطيرة، وهذا الأهم”.

وتم تداول المقطع الذي صوره شيمار على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأظهر الحافلة وهي متوقفة وتبدو أنها اصطدمت بشاحنة من الخلف، لكن الشرطة أكدت وجود سيارة أخرى في الحادث.

وأضافت الشرطة: “لم يتواجد أي لاعب من الفريق الشهير في الحافلة في ذلك الوقت”.

المصائب تنهال على #ريال_مدريد اصطدمت حافلة ريال مدريد بشاحنة عقب الهزيمة ضد ليفربول. pic.twitter.com/zBfcFMTYI6 — فارس الثنيان (@mubmft) November 28, 2024

(د ب أ)