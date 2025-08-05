حاكم تكساس يأمر باعتقال النواب الديمقراطيين بسبب مغادرتهم الولاية لعرقلة التصويت

تكساس- “القدس العربي”: أصدر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت (عن الحزب الجمهوري)، يوم الإثنين، أمرًا باعتقال أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الولاية الذين غادروا تكساس، في محاولة منهم لعرقلة تمرير خرائط دوائر انتخابية جديدة يُتوقع أن تصب في مصلحة الجمهوريين خلال انتخابات منتصف المدة العام المقبل.

وقال أبوت في بيان: “لقد تخلّى ديمقراطيو مجلس نواب تكساس عن واجبهم تجاه سكان الولاية. من خلال فرارهم، يحتجزون مشاريع قوانين حيوية كرهائن، من بينها مساعدات لضحايا الفيضانات وتخفيضات ضريبية على الممتلكات. يجب أن تكون هناك عواقب لهذا التقصير في أداء الواجب”.

وأضاف أن رئيس المجلس داستن بروز أصدر نداءً رسميًا لانعقاد مجلس النواب، وأذونات لإجبار الأعضاء الغائبين على العودة.

وتابع: “من أجل ضمان تنفيذ ذلك، أمرت وزارة السلامة العامة في تكساس بتحديد أماكن أعضاء المجلس الهاربين، واعتقالهم، وإعادتهم إلى قاعة المجلس. وسيبقى هذا الأمر ساريًا حتى يتم العثور على جميع أعضاء المجلس الديمقراطيين المفقودين وإحضارهم إلى مبنى الكابيتول في تكساس”.

ويأتي هذا التصعيد في إطار مواجهة سياسية متسارعة بشأن خطة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية المثيرة للجدل، والتي يسعى الجمهوريون في الولاية لتمريرها بشكل استثنائي في منتصف العقد، بهدف إضافة خمس مقاعد جديدة للحزب في الكونغرس، على حساب دوائر ديمقراطية قائمة.

وفي بيان منفصل، أعلن أبوت أيضًا أنه وجّه شرطة تكساس الخاصة (Texas Rangers) للتحقيق مع النواب الديمقراطيين في شبهات تلقيهم تبرعات تُستخدم لتغطية الغرامات اليومية البالغة 500 دولار، التي فُرضت عليهم بسبب غيابهم، والتي قد تُشكّل بحسب أبوت، شبهة رشوة سياسية.