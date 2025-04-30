حاكم تكساس يهدد مدينة سان ماركوس بسبب النظر في قرار يدعو لفرض حظر على إسرائيل

أوستن (تكساس) وجّه حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، يوم الثلاثاء، تحذيرًا صارمًا إلى مجلس مدينة سان ماركوس بسبب مناقشته قرارًا يدعو إلى نقل “السيادة الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة” و”فرض حظر على دولة إسرائيل”.

وأكد أبوت في رسالة رسمية أن المدينة ملزمة بالامتثال لقوانين الولاية عند الدخول في اتفاقيات منح تمويلية، موضحًا أن هذه القوانين تحظر على الحكومات المحلية دعم مقاطعة إسرائيل. وقال: “إسرائيل حليف ثابت للولايات المتحدة وصديق لتكساس. وقد أوضحت مرارًا أن تكساس لن تتسامح مع معاداة السامية. السياسات المعادية لإسرائيل تُعد سياسات معادية لتكساس”، وحسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وأضاف: “قبل أكثر من عام، وبعد الهجوم (..) الذي شنّته حماس والاضطرابات التي شهدتها الجامعات واحتفت علنًا بالإرهاب، أصدرت أمرًا تنفيذيًا للتصدي لمعاداة السامية في التعليم العالي، ووقّعت بفخر على تشريع يمنع الجهات الحكومية من دعم جهود مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها أو فرض عقوبات ضدها. هذا هو القانون الساري هنا”.

وحذّر أبوت من أن اعتماد سان ماركوس لهذا القرار قد يؤدي إلى إجراءات فورية من قبل مكتبه، وقال: “إذا صوّت المجلس لصالح القرار، فسوف ننهي فورًا جميع المنح النشطة التي تخالف قوانين الولاية”.

ورفضت مدينة سان ماركوس التعليق على تحذير الحاكم، حيث صرّح متحدث باسمها بأن “موظفي المدينة لا يُدلون بتصريحات حول البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس المدينة”، مضيفًا أن “هذا البند من المتوقع أن يُناقش في جلسة المجلس المقررة يوم 6 مايو/ أيار الجاري”.