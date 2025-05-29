حاكم دارفور: تصدّينا لـ«الدعم السريع» في منطقتين غرب وجنوب كردفان

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلن مسؤول سوداني، أمس الخميس، صدّ هجوم لـ«الدعم السريع» على مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان (جنوب) كما نفى استعادة قوات «حميدتي» منطقة الدبيبات جنوب كردفان.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في منشور عبر فيسبوك: «نبارك لشعبنا على الانتصار العظيم الذي حققه أبطالنا في مدينة الخوي، لقد أثبتت قواتنا المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية من جديد أنها قادرة على التصدي لأي مرتزق يتربص ببلادنا».

وأضاف أن «تصدي قوات الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة لميليشيا الدعم السريع اليوم (أمس) في مدينة الخوي، يجعلهم يندمون على اليوم الذي حاولوا فيه الهجوم على الخوي». وبثت عناصر من الجيش والقوات المشتركة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي توضح انتشارهم داخل الخوي.

بالتزامن استهدفت قوات « حميدتي» بالمسيرات الانتحارية مواقع الجيش السوداني في مدينتي الخوي في غرب كردفان والحمادي في جنوب كردفان.

وفي 11 مايو/ أيار الجاري، أعلن الجيش استعادته السيطرة على الخوي من الدعم السريع.

إلى ذلك، قالت قوات «الدعم السريع» إنها استعادت السيطرة على منطقة الدبيبات في ولاية جنوب كردفان بالكامل، بعد معارك احتدمت لأيام ضد قوات الجيش، مؤكدة استيلاءها على مركبات قتالية وكميات من الأسلحة والذخائر.

في المقابل نفت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، ذلك، مشيرة إلى أن قوات الدعم حاولت الهجوم على الدبيبات من بوابتها الشرقية إلا أن قوات الجيش تصدت لها.

وفي 23 مايو/ أيار الجاري، أعلن الجيش السوداني استعادة مدينة الدبيبات جنوب كردفان، والسيطرة عليها بشكل كامل، الأمر الذي تسبب في قطع أحد طرق الإمداد الهامة لقوات الدعم السريع عبر ولايات كردفان وامتدادها إلى دارفور، حيث تعد المدينة ملتقى طرق هاما يصل ولايات كردفان ودارفور.

وتعتمد قوات الجيش الممر الممتد من العاصمة الخرطوم وسط البلاد إلى ولايات كردفان، وامتدادها نحو إقليم دارفور غرب البلاد، حيث تتقدم قواتها نحو مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور- آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور- المحاصرة منذ مايو/ أيار الماضي.

البرهان يشكل لجنة للتحقيق في مزاعم استخدام الجيش أسلحة كيميائية

وفي وقت تحتدم المعارك في ولايات كردفان، تواصل قوات «الدعم» حصار مدينة الفاشر، في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.

إلى ذلك أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قرار بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات واشنطن للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال المعارك ضد قوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية السودانية: إن «القرار جاء التزاما بتعهدات السودان الدولية ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفي إطار الشفافية الحكومية على الرغم من عدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية».

وتضم اللجنة شخصيات من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، ونص القرار على أن ترفع تقريرها فوراً.

وكانت الحكومة السودانية قد نفت الاتهامات الأمريكية باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب التي يخوضها الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، واعتبرتها مزاعم غير مؤسسة ومحاولات للابتزاز السياسي وتزييف الحقائق.

وفي 21 مايو/ أيار الجاري، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن الولايات المتحدة قررت بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024.

وذكرت أنها بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

وأشارت إلى أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ عند نشر إشعار في السجل الفيدرالي، ومن المتوقع أن يتم ذلك في حوالي 6 يونيو/ حزيران المقبل.

في المقابل، عبرت وزارة الخارجية السودانية عن استغرابها لـ«النهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في هذه المسألة»، مشيرة إلى أنها بدأت بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأمريكية قبل شهور تحمل هذه المزاعم، لكنها تجنبت تماما أن تطرحها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، في لاهاي، والتي تضم عضويتها كلا البلدين». وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بالخطوة الأولوية الضرورية في هذه الحالة، وهي إخطار المنظمة بشأن ما ذكرته من مزاعم، رغما عن ادعائها أن الاستخدام المزعوم كان في العام الماضي.