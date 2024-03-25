حاكم كاليفورنيا يدعو إلى وقف لإطلاق النار بغزة

كاليفورنيا: دعا حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكتب نيوسوم في رسالة مفتوحة إلى المجتمعات الإسلامية والفلسطينية الأمريكية والعربية الأمريكية في الولاية أن “كاليفورنيا مكان أفضل بفضلكم”.

وقال نيوسوم “أدين الخسارة المستمرة والمروعة في أرواح المدنيين الأبرياء في غزة” . “أنا أؤيد دعوة الرئيس بايدن إلى وقف فوري لإطلاق النار كجزء من صفقة لتأمين الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين في غزة وإطلاق سراح الرهائن”.

وعلى الرغم من أن نيوسوم قد أعرب سابقًا عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في غزة وأدان التمييز ضد المسلمين والعرب الأمريكيين، إلا أن الرسالة تمثل بيانه الأكثر شمولاً وعلنية حول هذه القضايا.

واعترف نيوسوم في الرسالة بحالات استهداف المسلمين في كاليفورنيا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وسافر نيوسوم إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد وقت قصير من هجمات 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) والتقى بالعديد من المسؤولين في تل أبيب، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأرسلت إدارة نيوسوم مساعدات، بما في ذلك الإمدادات الطبية، إلى كل من غزة وإسرائيل.

تأتي رسالة نيوسوم بعد فترة وجيزة من زيادة صوت الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس في الضغط من أجل وقف إطلاق النار. وظل نيوسوم، الحليف الوثيق لبايدن، ملتزمًا بشكل أساسي بمواقف الرئيس بشأن الحرب وقال إنه ينسق معه بشكل وثيق بشأن القضايا الدولية مثل الوضع في غزة.

وواجه الديمقراطيون، بما في ذلك نيوسوم، ضغوطًا شديدة من العديد من ناخبي حزبهم للدعوة إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.