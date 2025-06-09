حاكم كاليفورنيا يقاضي الحكومة الفيدرالية لنشر الحرس الوطني بلوس أنجلوس

أنقرة: أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، عزمه رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، بعد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني لإنهاء المظاهرات التي اندلعت في مدينة لوس أنجلوس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لشبكة “MSNBC” الأمريكية، الاثنين، تطرق فيه إلى المظاهرات التي انطلقت دعماً للمهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مدينة لوس أنجلوس.

وأعرب نيوسوم عن رفضه وضع الحرس الوطني في الولاية تحت سلطة الحكومة الفيدرالية دون موافقة إدارة كاليفورنيا، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء نادر الحدوث في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي “يصب الزيت على النار” منذ لحظة إعلانه قيادة الحرس الوطني، واصفاً هذا الوضع بأنه “إجراء غير قانوني وغير أخلاقي وغير دستوري”.

ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل المظاهرات في مدينة لوس أنجلوس دعما للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين.

وتشهد المظاهرات بين حين وآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، حيث نشرت السلطات الأمريكية قوات من الحرس الوطني للسيطرة عليها.

ومع نشر 300 عنصر من الحرس الوطني في المدينة بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب، تلمح الإدارة الأمريكية إلى إمكانية زيادة العدد.

وتشهد بعض مناطق المدينة زيادة في زخم المظاهرات واشتدادا للمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس أن التجمعات دون ترخيص ستعتبر “غير قانونية” وسيتم توقيف المتظاهرين.

وأظهرت لقطات مصورة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين بين الحين والآخر.

والأحد، أعلن ترامب نشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس للسيطرة على المظاهرات، وحمّل المسؤولين المحليين التابعين للحزب الديمقراطي المسؤولية عن الأحداث في المنطقة.

وقال في منشور على منصة “تروث سوشال”: “من الآن فصاعدا سيمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات، ماذا يريد هؤلاء الناس إخفاءه ولماذا؟”.

واتهم ترامب كلًا من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارن باس بعدم القيام بواجباتهما.

وبدأت المظاهرات في لوس أنجلوس ضد فرق دائرة حرس الحدود بسبب حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث وصف ستيفان ميلر مستشار ترامب المظاهرات بأنها “تمرد ضد الولايات المتحدة”.

(الأناضول)