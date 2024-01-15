حاكم كورسك: إسقاط صواريخ أوكرانية فوق الأراضي الروسية

كورسك: قال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت إن منظومات الدفاع الجوي في المنطقة الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، تصدت لثلاثة صواريخ أوكرانية مساء الأحد.

وذكر ستاروفويت في منشور عبر منصة تلغرام للتواصل الإجتماعي قبل منتصف الليل بقليل أنه “وفقا للمعلومات الأولية، اسقطت قوات الدفاع الجوي في الخدمة 3 صواريخ أوكرانية فوق أراضي منطقة فاتيجسكي. شكرا للمدافعين عنا!”.

ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ ما يقرب من عامين. وفي بعض الأحيان، تتعرض أهداف على الأراضي الروسية لقصف بمسيرات أو صواريخ أوكرانية.

(د ب أ)