حاكم نيوجرسي يُعين جورج سمير حلمي لشغل مقعد السيناتور المستقيل مينينديز في مجلس الشيوخ- (فيديو)

ترينتون (نيوجرسي)- “القدس العربي”: قرر حاكم ولاية نيوجرسي فيل مورفي (ديمقراطي) تعيين رئيس موظفيه السابق جورج سمير حلمي، وهو من أصول عربية، لشغل المقعد الشاغر للولاية بمجلس الشيوخ بعد استقالة السيناتور بوب مينينديز بسبب قضايا رشوة.

وقال مورفي: “اليوم، يسعدني بشكل لا يصدق أن أعلن أنه بعد استقالة السيناتور مينينديز، سأقوم بتعيين جورج سمير حلمي ليمثل ولاية نيوجيرسي في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

ووصف الحاكم حلمي بأنه “الزعيم المثالي” لهذا المنصب، قائلاً: ” يتمتع حلمي بخبرة ذات صلة أكبر ربما من أي شخص آخر في نيوجيرسي”.

Today I am proud to announce that I will appoint George Samir Helmy to the U.S. Senate to fill the vacancy caused by the resignation of Senator Menendez.

George will serve with honesty and integrity and is the ideal leader to take on this interim role. https://t.co/nmaHWyE1xJ pic.twitter.com/AJypDhFrOC

