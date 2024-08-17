حاكم نيوجرسي يُعين جورج سمير حلمي لشغل مقعد السيناتور المستقيل مينينديز في مجلس الشيوخ- (فيديو)

ترينتون (نيوجرسي)- “القدس العربي”: قرر حاكم ولاية نيوجرسي فيل مورفي (ديمقراطي) تعيين رئيس موظفيه السابق جورج سمير حلمي، وهو من أصول عربية، لشغل المقعد الشاغر للولاية بمجلس الشيوخ بعد استقالة السيناتور بوب مينينديز بسبب قضايا رشوة.

Governor Murphy to Announce Appointment to the United States Senate. WATCH LIVE: https://t.co/He4jtBXdPk — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) August 16, 2024

وقال مورفي: “اليوم، يسعدني بشكل لا يصدق أن أعلن أنه بعد استقالة السيناتور مينينديز، سأقوم بتعيين جورج سمير حلمي ليمثل ولاية نيوجيرسي في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

ووصف الحاكم حلمي بأنه “الزعيم المثالي” لهذا المنصب، قائلاً: ” يتمتع حلمي بخبرة ذات صلة أكبر ربما من أي شخص آخر في نيوجيرسي”.

Today I am proud to announce that I will appoint George Samir Helmy to the U.S. Senate to fill the vacancy caused by the resignation of Senator Menendez. George will serve with honesty and integrity and is the ideal leader to take on this interim role. https://t.co/nmaHWyE1xJ pic.twitter.com/AJypDhFrOC — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) August 16, 2024

وتلقى مجلس الشيوخ خطاب استقالة من مينينديز الشهر الماضي ، ومن المقرر أن يتنحى عن مقعده يوم الثلاثاء. وجاء خطاب الاستقالة بعد إدانته بتهم تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي في قضية فساد.

وقال مينينديز في أعقاب محاكمته: “لم أخالف قط قسمي العلني. لم أكن قط سوى وطنياً لبلدي ولبلدي. ولم أكن قط عميلاً أجنبياً”.

وقال مورفي يوم الجمعة إن مينينديز “حقق العديد من الأشياء نيابة عن ولايتنا، ولكن للأسف، سيظل في الأذهان أنه وضع مصالحه الخاصة فوق المصلحة العامة”.

وقال حلمي إنه ممتن لميرفي على “ثقته المستمرة” إلى جانب “إيمان الحاكم بقدرتي على تولي هذا الدور الرائع، وتحمل هذه المسؤولية الرائعة لهذا المنصب”.

ولن يشغل حلمي المنصب إلا لفترة مؤقتة؛ إذ سينتخب الناخبون في نيوجيرسي عضو مجلس الشيوخ القادم في الانتخابات العامة التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لفترة ست سنوات.

ومن المقرر أن يتنافس النائب الديمقراطي أندي كيم والجمهوري كيرتس باشو في الانتخابات العامة التي ستقام هذا الخريف على المقعد.