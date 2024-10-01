حالة استنفار واسعة لمواجهة الملاريا والدفتيريا في جنوب الجزائر- (فيديوهات)

الجزائر- “القدس العربي”:

سارعت السلطات الجزائرية لإرسال كميات إضافية من أدوية الملاريا إلى مناطق شاسعة من جنوب البلاد، لمحاصرة هذا المرض الذي انتشر في ظرف وجيز مخلفا عددا معتبرا من الوفيات. وفتحت هذه الأزمة الصحية الباب لمطالبات بإنشاء مستشفيات كبيرة في كل مدن الجنوب بسبب تباعد المسافات بين المناطق.

وذكرت وزارة الصحة في آخر بياناتها، أن الوزير عبد الحق سايحي، ترأس لقاء تنسيقيا موسعا حول الوضعية الصحية في الولايات التي عرفت ظهور حالات الديفتيريا والملاريا والإجراءات والتدابير المتخذة. وبعد الاستماع لتقارير تفصيلية حول الأوضاع الصحية في الولايات المعنية، أسدى الوزير، وفق المصدر ذاته، مجموعة من التعليمات التي تقضي بضرورة الإرسال الفوري لكميات إضافية من أدوية الملاريا واللقاحات والأمصال المضادة للدفتيريا، وذلك لضمان التكفل العاجل والتام بالحالات المسجلة. كما وجّه بتسخير كل الإمكانيات الضرورية واللوجستية لتسهيل عمل الأطقم الطبية وشبه الطبية مع العمل على تدعيم هذه الفرق بالموارد البشرية اللازمة عن طريق استقدامها من المناطق المجاورة للولايات المتضررة.

وفي السياق ذاته، أمر الوزير بتخصيص جناح للتكفل بالحالات البسيطة التي لا تستدعي المكوث بالمستشفيات على مستوى الولايات التي عرفت ظهور هذه الأمراض، مع تحويل الحالات الخطيرة إلى مختلف المؤسسات الصحية المتواجدة بولاية تمنراست لتلقى العلاج اللازم وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها إلى غاية الشفاء التام. كما أمر بتلقيح جميع الفئات من المواطنين والقاطنين بمن فيهم الأطفال على مستوى الولايات المتضررة مع إخضاع الملقحين سابقا لجرعة استدراكية كإجراء احترازي ووقائي. وطلب الوزير أيضا، من خلية اليقظة التي تم تنصيبها بمجرد ظهور المرض بضرورة إعداد تقارير يومية حول الوضعية الصحية من أجل معرفة التطورات الحاصلة.

ووفق وزارة الصحة، فإن “الصيدلية المركزية للمستشفيات قامت الأحد بإرسال كمية معتبرة من الأدوية المضادة للملاريا إلى كل من ولاية تمنراست وبرج باجي مختار”. وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي، طائرة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا ووسائل الحماية اللازمة إلى كل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار، بأقصى الجنوب الجزائري، انطلاقا من القاعدة العسكرية الجوية في بوفاريك شمالي البلاد.

ولم تقدم السلطات لحد الآن تقديرات عن عدد الوفيات والمصابين، في وقت تقول بعض المصادر غير الرسمية إنه تم تسجيل وفاة العشرات.

وفي كل بياناتها، تطمئن وزارة الصحة أن جميع الحالات يتم التكفل بها وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها، وأنه يتم ضمان متابعة يومية للوضعية الوبائية على المستوى المركزي والمحلي. وتشدد على أن الجزائر حصلت على شهادة منظمة الصحة العالمية للقضاء على الملاريا، وأن الحالات المسجلة حاليا هي حالات وافدة من بلدان موبوءة، علما أن هذه المناطق تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين القادمين من دول الساحل بشكل خاص.

بالمقابل، قالت 9 جمعيات باسم المجتمع المدني في بلدية تيمياوين، في مراسلة لها إلى والي ولاية برج باجي مختار، إن هذه الأزمة الصحية طرأت “بعد تهاطل كمية كبيرة من الأمطار الموسمية التي أنشأت مسطحات مائية راكدة، على شكل مستنقعات تكاثر فيها البعوض والناموس والحشرات بشكل رهيب في مجمل المنخفضات الطبيعية للأودية مثل أجدم وجودان وتجروات وتسامق والتي يصل طولها أكثر من 100 كلم من الشرق إلى الغرب عبر إقليم البلدية. والتمست هذه الجمعيات من الوالي، بناء على ذلك “اتخاذ قرار عاجل من أجل إيصال اللقاح والأدوية إلى أهم مواقع تمركز البدو الرحل على شكل تجمعات شبه مستقرة في كل من: تجمع الجزال، تجمع واد تسامق، تجمع واد جودان، تجمع حاسي شورمال أدلاج، تجمع أتول.

وفي تقييمها العام، قالت الجمعيات إن الوضع “داخل المدينة وضواحيها كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”. وأبرزت أن “صورة العيادة المتعددة الخدمات غنية عن التعبير، قاعاتها وزواياها تفترش بالمرضى، الموتى بالعشرات كبارا وصغارا، يصلون إلى المقبرة تباعا، ضف إلى ذلك ظهور حالات لمرض الدفتيريا عند الأطفال مما يستدعي إرسال كوادر طبية مختصة لها تجربة في مكافحة وبائي الملاريا والدفتيريا مع تقديم دعم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، لأن سوء التغذية لدى بعض الأسر المعوزة من البدو له أثر واضح في نقص المناعة وعدم استطاعة مقاومة الوباء الطارئ”، وفق ما ورد في المراسلة.

ويبدو القلق كبيرا لدى مواطنين ينشرون فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، متوجهين بشكل مباشر للرئيس عبد المجيد تبون، من أجل النظر في حالة القطاع الصحي بمناطق الجنوب. وقال أحد سكان المنطقة في فيديو عرف انتشارا واسعا، إنه يجب إنشاء مستشفيات في كل مدن الجنوب بالنظر لبعد المسافات بين تجمعات السكن ومراكز الولايات التي تقع فيها المراكز الصحية الكبرى.

وعلى المستوى السياسي، قال حزب العمال إنه يسجل بشكل إيجابي القرارات المتخذة على المستوى المركزي للتحكم في الوضع، إلا أن نسبة المصابين وحجم انتشار الوباء حسب سكان المنطقة، يتطلب تجنيد الطاقات الكافية من طواقم طبية وتوفير الأدوية والوسائل المادية الضرورية لكبح انتشار الأمراض وتقديم الرعاية الصحية لكل المصابين في مختلف مناطق الولايات المعنية.