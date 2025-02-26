حالة طوارئ وحظر تجوّل ليلي في تشيلي بسبب انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء البلاد

سانتياغو: أعلنت السلطات في تشيلي الثلاثاء حالة الطوارئ وفرضت حظر تجوّل ليليا في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة سانتياغو، إثر انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق شاسعة من جراء عطل في الشبكة على الأرجح.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها في مؤتمر صحافي “سنفرض حظر تجوّل من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا”.

وأتى هذا القرار إثر فوضى عارمة سادت البلاد من جراء انقطاع الكهرباء عن ملايين المواطنين في سائر أنحاء البلاد.

وبحسب وكالة الاستجابة للكوارث فقد انقطع التيار الكهربائي عن منطقة شاسعة تمتد من أريكا في الشمال إلى لوس لاغوس في الجنوب. ويقطن هذه المنطقة أكثر من 90% من إجمالي عدد سكّان البلاد البالغ 20 مليون نسمة.

وهذا أسوأ عطل يطال شبكة الكهرباء في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

وانقطع التيار الكهربائي عصر الثلاثاء ما أدّى خصوصا إلى توقف مترو سانتياغو عن العمل.

وقالت شركة المترو التي تنقل يوميا 2.3 مليون راكب إنّ موظفيها يعملون في كل المحطات “لتأمين إخلاء آمن” للركاب الذين علقوا داخل القطارات.

واستبعدت الحكومة أن يكون انقطاع التيار الكهربائي ناجما عن هجوم أو عملية تخريبية، مرجّحة أن يكون السبب هو تعرّض الشبكة لزيادة في الأحمال تفوق قدرتها.

وعلى غرار سائر البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي فإنّ تشيلي هي اليوم في منتصف فصل الصيف.

(أ ف ب)