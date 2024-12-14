حاملا ساق والده الاصطناعية.. طفل سوري يعود لوطن لم يره قط- (صور)

هاطاي: بخطوات متثاقلة عاد الطفل السوري عمر طلحة (6 أعوام) إلى وطنه الذي لم يره من قبل حاملا ساق أبيه الاصطناعية، أثناء الإجراءات في معبر “جيلوة غوزو” التركي.

وعند بوابة “جيلوة غوزو” على الحدود التركية السورية، يستمر عبور السوريين إلى أراضيهم عقب الإطاحة بنظام البعث الذي دام 61 عاما في سوريا.

وتوجه عمر مع أبيه إلى سوريا تاركا وراءه قبور أمه وأخيه وجده وجدته الذين لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب هاطاي التركية عام 2023.

ولم يرض عمر أن يفارق أباه ولو لحظة أثناء إجراءات الخروج في البوابة، وظل حاملا ساقا صناعية لوالده، الذي اضطر لاستخدامها بعدما خسر ساقه اليسرى في كارثة الزلزال.

(الأناضول)