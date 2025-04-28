من الذاكرة إلى العدالة: مطالب الجنوب بالتعويض واسترداد التراث

تتنوع مطالب الجنوب في مواجهة الغرب الاستعماري خاصة الأوروبي، من التعويض عن جرائم الاستعمار إلى ضرورة استعادة التراث التاريخي المسروق، وهذه المعارك، التي لا تعتبر بالسهلة قانونيا ولا سياسيا، هي امتداد لحركات المقاومة التي طردت المستعمر أو فصلا جديدا للمقاومة.

وفي مقال سابق لي في هذا الركن من جريدة «القدس العربي»، عالجت موضوع «حرب الذاكرة» حول تعدد الرؤى بشأن الاستعمار بين شعوب أمم الجنوب والقوى الغربية الاستعمارية. وكانت الأطروحة تتمحور حول كيف شرعت حركات ثقافية ونضالية، إلى جانب بعض حكومات أمم الجنوب من أمريكا اللاتينية وافريقيا، وباحتشام في العالم العربي، في صياغة خطابات تهدف إلى تأسيس رؤية تنسجم مع هويتها الوطنية، في بناء سردية تقوم على مفاهيم محلية للتحرر من الرواية التاريخية، التي سطرها الاستعمار مع التركيز على جرائمه. وبدأ يترتب عن هذا التوجه في كتابة التاريخ، بفضل ارتفاع عدد الباحثين واستقلالية الجامعة في الجنوب عن الغرب، تبلور ما يمكن تسميته بـ»حرب الذاكرة»، التي تتخذ أبعاداً مطلبية متزايدة، يمكن تلخيصها في المطالبة بالتعويض عن جرائم الاستعمار. وهكذا، مقابل رواية الغرب الاستعماري بأنه حمل رسالة الحضارة، إلى ما كان يعتبره «الجنوب المتخلف»، ظهرت رواية الجنوب بأن ما حصل هو مجرد نهب وقتل واستعمار، لأن نقل الحضارة لا يمكن أن يحمل القتل والسيطرة.

وتطور هذا الخطاب إلى مرحلة جديدة تتجلى في تشديد بعض الدول على ضرورة استعادة الكثير من التراث التاريخي المسروق إبان الاستعمار، الذي يزين مختلف المتاحف العالمية في الغرب. وعندما يزور سائح أو باحث متحف بيرغامون في برلين، سيتفاجأ بوجود باب عشتار في هذا المتحف، ونتحدث عن باب ضخمة كانت هي الثامنة لمدينة بابل، قام الألمان بنقلها قطعا صغيرة منذ أكثر من مئة سنة. ولو كان الاستعمار قادرا على نقل الأهرام لنقلها إلى الغرب، وما يجري مع باب عشتار، يتكرر مع قطع أثرية كثيرة وبالدرجة الأولى من دول الشرق الأوسط مثل العراق وسوريا ومصر واليمن، ثم منطقة أمريكا اللاتينية. وتبقى المفارقة أن متاحف الغرب غنية بآثار أمم وحضارات الجنوب، في وقت كان هذا الغرب في مرحلته الجنينية الأولى من الحضارة. في هذا الصدد، تسعى بعض الدول العربية والافريقية والآسيوية، ومن أمريكا اللاتينية إلى استعادة تراثها المسروق من طرف الغرب. ويوجد اختلاف في الحوار القائم بين الغرب وأمم الجنوب حول التحف الفنية والثقافية المنهوبة، فمن جهة، ترى الدول الغربية أنها ستعمل على «إعادة» هذه الآثار إلى دول الأصل، ويجب للجنوب الاعتراف بدور الغرب في الحفاظ على هذه التحف، بينما تصر أمم الجنوب على «الاسترداد» بمعنى استعادة شيء مسروق» تحت القهر والظلم. وعمليا، بدأ الحوار يتطور بشكل مقبول خلال السنوات الأخيرة بعد تسجيل تفهم من طرف حكومات غربية، لاسيما بعد وصول حركات يسارية وبيئية إلى السلطة، والكثير منها يعترف بمآسي الاستعمار وضرورة تعويض شعوب أمم الجنوب، ومنها حق هذه الشعوب في استرداد تراثها، الذي يبقى جزءا مهما من ذاكرتها التاريخية ومسيرتها الحضارية. ومن أبرز المحطات في هذا المسار، طالبت إندونيسيا وسريلانكا بإعادة القطع الأثرية الثقافية الموجودة في المتاحف الهولندية. في عام 2024، أعلنت الحكومة الهولندية عن إعادة 478 قطعة إلى إندونيسيا وسيريلانكا التي جرى نهبها إبان الاستعمار، بما في ذلك المجوهرات والتماثيل والأسلحة الاحتفالية. وهذه العملية تمثل التزاما بإعادة القطع الأثرية في المستقبل. وقبلها بسنتين، بادرت لندن بإعادة القطع الأثرية البرونزية إلى نيجيريا. وينتظر أن تعيد لندن كذلك القطع الأثرية التي نُهبت بعد الغزو البريطاني لمجدلا الإثيوبية. وقّعت ألمانيا اتفاقا مع نيجيريا لإعادة أكثر من 1000 قطعة أثرية، على الرغم من بطء العملية. وبدورها، أعربت بلجيكا عن نيتها إعادة القطع الأثرية التي تم الحصول عليها خلال الحكم الاستعماري الغاشم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث توجد آلاف القطع في متاحف مثل متحف افريقيا في بلجيكا. وكان الاستعمار البلجيكي الأسوأ من نوعه في القارة الافريقية بقتل أكثر من مليون في الكونغو. وكعادتها، أعلنت فرنسا بإعداد تقرير لدراسة سبل إعادة التراث الثقافي الافريقي إلى الدول التي استعمرتها في القارة السمراء، وهي الدولة الغربية التي تناور كثيرا في هذا الصدد.

استرداد أمم الجنوب لتراثها التاريخي المنهوب في متاحف الغرب يعد، إلى جانب ضرورة التعويض عن مآسي الاستعمار، استمرارا لمعركة التحرر من بقايا هيمنة الحقبة الاستعمارية

وتبقى مصر حالة خاصة، لأن آثارها المسروقة، أو التي جرى بيعها أو إهداؤها تقدر بعشرات الآلاف من القطع، بعضها شهير جدا ويوجد في أكثر من خمسين متحفا في الغرب. وجرت استعادة بعض القطع عبر المحاكم مثل تابوت «نجم عنخ» المُرصّع بالذهب الموجود في متحفٍ المتروبوليتان في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حكم القضاء الأمريكي بإعادته إلى مصر سنة 2017. لقد تعرضت غالبية الدول الافريقية للاستعمار، وكل دولة افريقية فقدت جزءا من تراثها التاريخي الموجود الآن في متاحف الغرب، وجرى السيناريو نفسه مع دول مثل أمريكا اللاتينية التي بدورها تطالب المتاحف الأوروبية والأمريكية والكندية باستعادة ما جرى نهبه من هذا التراث. وتوجد أمم الجنوب في موقف شرعي في هذه المطالب لأنها تريد استعادة جزء من تاريخها، وتؤكد القوانين الدولية والتوصيات الصادرة عن منظمات مثل، الأمم المتحدة واليونسكو والاتحاد الافريقي، بضرورة استعادة هذا التراث. ورغم نهاية الاستعمار، تستمر جهات غربية في نهب آثار الجنوب وأحيانا بتواطؤ مسؤولين رسميين يؤمنون بحرية التصرف في تراث البلاد، وكأنه حسابات بنكية خاصة بهم. ومن أبرز الفضائح التي تدل على استعمار عملية النهب الممنهج، الاتهامات التي جرى توجيهها إلى مدير اللوفر السابق جان لوك مارتينيز بالتورط في سرقة آثار مصر إبان الربيع العربي.

إن استرداد أمم الجنوب لتراثها التاريخي المنهوب في متاحف الغرب يعد، إلى جانب ضرورة التعويض عن مآسي الاستعمار، استمرارا لمعركة التحرر من بقايا هيمنة الحقبة الاستعمارية. إن معركة التحرر تبدأ من مقاومة الاستعمار وتنتهي باسترداد ما سلبه الاستعمار.

كاتب مغربي