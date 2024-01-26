سياسة | عربي | فلسطين

حاول أحدهما إنقاذ الآخر فاستشهد معه.. قناص إسرائيلي يقتل شقيقين في خان يونس- (تغريدات)

منذ 34 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤلمة لشقيقين فلسطينيين قتلهما قناص إسرائيلي أثناء محاولتهما تفقد الطريق لإجلاء عائلتهما بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق ما ذكره الناشطون، فقد خرج الطفل عادل بربخ (13 عاما) كي يتفقد الطريق لإجلاء عائلته، رافعا علما أبيض، فأصيب برصاص قناص إسرائيلي. وعندما هرع شقيقه رامز (20 عاما) لسحبه، أصيب هو الآخر بالرصاص، ووقع شهيدا فوق جثة أخيه.

وأثارت هذه الصورة غضب العديد من رواد مواقع التواصل، الذين تداولوها على نطاق واسع، منددين بإعدام جيش الاحتلال للشقيقين بربخ رغم أنهما رفعا العلم الأبيض.

وتتركز هجمات جيش الاحتلال على خان يونس التي يستشهد العشرات من سكانها يوميا جراء القصف الإسرائيلي، فيما بلغت حصيلة الشهادء في قطاع غزة نحو 26000 ألف شهيد.

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  1. يقول عمران:
    يناير 26, 2024 الساعة 7:37 ص

    احاول بفطرتي البشرية الطبيعية ان افهم ماذا بداخل الحكام العرب و هم يشاهدون كل ما يحصل ولا يحركوا ساكناً، بل على العكس يحموا حدود القتلة الغرباء السفلة.
    لا اتصور انه دم، الدم يجري في عروق البشر، .

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  2. يقول ح ش:
    يناير 26, 2024 الساعة 7:46 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون
    الله ياخدوا فيهم الحق.

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  3. يقول الجزائر:
    يناير 26, 2024 الساعة 8:10 ص

    صورة اسّرت قلوب المهرولين المطبعين وبدون أي شك.
    رحم الله الشهداء واللعنة إلى يوم القيامة على الصهاينة العرب .

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  4. يقول حميد:
    يناير 26, 2024 الساعة 8:22 ص

    لاسبيل إلا …العين بالعين والنفس بالنفس …في كل مكان

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  5. يقول ناصر اللحام:
    يناير 26, 2024 الساعة 8:23 ص

    ومع هذا الاجرام المستفحل لا تزال امريكا المجرمة لا تدعم وقفا لاطلاق النار ام النازية الجديدة وزيرة خارجية المانيا المتصهينة فتبرر ذلك بقبح بأنه يجوز لاسرائيل ربيبتها قتل المدنيين اذا كان مقاتلي حماس يختبئون وراءهم؟!

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  6. يقول إبن آكسيل:
    يناير 26, 2024 الساعة 8:27 ص

    بعد هذا الجنون الغير مألوف في الإنسانية منذ قدم التاريخ الصهاينة يتصورون قبولهم في فلسطين ….؟؟؟؟ههها مقولة فرنسية شهيرة ” غير ممنوع الحلم ” هههها ……

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