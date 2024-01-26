حاول أحدهما إنقاذ الآخر فاستشهد معه.. قناص إسرائيلي يقتل شقيقين في خان يونس- (تغريدات)

لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤلمة لشقيقين فلسطينيين قتلهما قناص إسرائيلي أثناء محاولتهما تفقد الطريق لإجلاء عائلتهما بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق ما ذكره الناشطون، فقد خرج الطفل عادل بربخ (13 عاما) كي يتفقد الطريق لإجلاء عائلته، رافعا علما أبيض، فأصيب برصاص قناص إسرائيلي. وعندما هرع شقيقه رامز (20 عاما) لسحبه، أصيب هو الآخر بالرصاص، ووقع شهيدا فوق جثة أخيه.

أحدهما حاول إنقاذ الآخر بعد إصابته فارتقيا شهيدين.. استشهاد الأخوين الفلسطينيين رامز وناهض بربخ قنصا برصاص قوات الاحتلال في خانيونس جنوبي قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/uFsJ0NuCM6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 25, 2024

وأثارت هذه الصورة غضب العديد من رواد مواقع التواصل، الذين تداولوها على نطاق واسع، منددين بإعدام جيش الاحتلال للشقيقين بربخ رغم أنهما رفعا العلم الأبيض.

وتتركز هجمات جيش الاحتلال على خان يونس التي يستشهد العشرات من سكانها يوميا جراء القصف الإسرائيلي، فيما بلغت حصيلة الشهادء في قطاع غزة نحو 26000 ألف شهيد.

الأخوين رامز وناهض بربخ أثناء محاولاتهما انقاذ بعضهما من قناصة الاحتلال في شارع المشروع في حي الأمل، هؤلاء الشابين هم جيراني وهذا المشهد لا يبعد عن منزلي أكثر من 100 متر.

الدبابات تجوب شوارع الحي ومدفعيتها تضرب كل منزلًا في وجهها ولا أخبار من المنطقة وأي المنازل التي دمرت. pic.twitter.com/GenvooNnYC — أحمد مأمون (@ahmed_Mamoun90) January 25, 2024

نفس المشهد والقاتل واحد ..

فلسطين المحتلة، من الضفة الغربية لقطاع غزة. أراد سحب شقيقه الشهيد فقنصوه ..

الأخوين الشهيدين جواد وظافر الريماوي ..

٢٩ /١١ /٢٠٢٣ أراد سحب شقيقه الشهيد فقنصوه ..

الأخوان الشهداء ناهض ورامز عادل بربخ ..

٢٥/ ١/ ٢٠٢٤ pic.twitter.com/cE6I6kUUxn — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) January 25, 2024

هذه مش رواية ولا صورة تعبيرية هذه حقيقية اليوم من #غزة .. اقرء وشاهد أثناء عملية #النزوح واعتقادهم أن ماكنة البطش الظالم الامريصهيونية ستسمح لهم بالمرور ..

يخطف #الفاجر الفتى فترى الفتى يتلوا الفتى ليفديه..

أراد سحب شقيقه فقنصوه..

الاخوان الشهيدين #ناهض_عادل_ورامزعادل_بربخ pic.twitter.com/ZYp7MKo6vO — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) January 25, 2024

مشهد حقيقي وغير سينمائي لأخوين، أحدهما حاول إنقاذ الآخر فارتقيا شهيدين.

الشهيد ناهض عادل بربخ وأخوه الشهيد رامز ناهض بربخ. pic.twitter.com/ki3Art6OVH — 𓂆 Eyad| إِيَادٌ (@ehajjarr) January 25, 2024