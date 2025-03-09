حاويات التونسيين تلتهم 113 ألف طن من الخبز سنويا

تونس- “القدس العربي”:

حذر مسؤول تونسي من تفاقم تبذير الطعام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن حاويات التونسيين تلتهم سنويا أطنانا من الخبز، في وقت تعاني البلاد وضعا اقتصاديا واجتماعيا هشا.

وقال شكري بن رجب، مدير المعهد الوطني للاستهلاك: “يتمّ سنويا إلقاء 113 ألف طن من مادة الخبز بمعدّل 42 كيلوغراما لكلّ أسرة، وهذا الرقم يُعادل 800 غرام من الخبز المهدور أسبوعيا لكلّ عائلة، أيّ نحو أربع قطع من الباغيت (الخبز الفرنسي المعتمد في تونس)”.

وأوضح لإذاعة موزاييك أن “التبذير الغذائي بشكل عام يُشكّل نحو 5 في المئة من مصاريف الاستهلاك الغذائي للأسرة التونسية، حيث تأتي مادّة الخبز في المقدّمة بنسبة 16 في المئة، تليها الخضروات”.

وأشار إلى أن نسبة التبذير ترتفع بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، وتشمل الأطباق الجاهزة بالإضافة إلى منتجات أخرى.

وسبق أن حذرت منظمة إرشاد المستهلك، في مناسبات عدة، من تصاعد وتيرة التبذير خلال شهر رمضان، حيث أكدت أن التونسيين يرمون 66 بالمئة من الطعام، و46 بالمئة من الخبز في سلة المهملات خلال الشهر الفضيل.