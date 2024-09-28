حبال نتنياهو وجرّار فرنكنشتاين

ذات يوم شاء المعلّق الإسرائيلي دافيد روزنبرغ اقتراح مزيج يلخّص شخصية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فساجل بأنه خليط من شخصية فرنكنشتاين ومن مسلك الحزب الجمهوري في أمريكا؛ من خلال جانب مشترك هو خلق الوحش الذي سوف ينقلب على خالقه، كما فعل نتنياهو مع أفيغدور ليبرمان، وفعل الجمهوريون مع دونالد ترامب.

فإذا شاء روزنبرغ الدقة وتحديث نظرته إلى نتنياهو، فالأرجح أنه سوف يطوّر الشطر الأوّل من شخصية الأخير، لصالح أيّ مزيج يستجمع صفات مهووس متعطش للدماء، طامع إلى السلطة إلى حدّ القتال بالأسنان والأظافر، كاذب ومخاتل ومراوغ؛ عدا، بالطبع، عن كونه خاضع للقضاء في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة…

وإذا مضى روزنبرغ أبعد، فراقب سلوك نتنياهو خلال 48 ساعة مضت، لا غير؛ فلن يكون بحاجة إلى كبير جهد كي يرصد مسلسل أكاذيبه حتى على أقرب رعاة دولة الاحتلال: المشاركة في صياغة مشروع فرنسي – أمريكي حول هدنة ا21 يوماً في العدوان على جنوب لبنان والعاصمة بيروت، ثم التلميح إلى قبول الصيغة، ثم الانقلاب عليها بعد تهديد ووعيد من إيتمار بن غفير أحد الوحوش التي خلقها ائتلاف نتنياهو الحاكم.

أمّا إذا أصغى إلى خطبة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخرائط البركة مقابل اللعنة التي عرضها على قاعة شبه فارغة بعد انسحاب ممثلي عشرات الدول، والاستعانة بالنبي موسى في أرض الميعاد؛ فإنّ روزنبرغ لن يستصرخ العالم إنقاذ دولة الاحتلال من أسوأ زعمائها (كما فعل توماس فردمان في «نيويورك تايمز» مؤخراً)، بل لعله سوف يشفق على فرنكنشتاين من تماثل مع نتنياهو!

التاريخ، من جانبه، لن يطمس تقلبات نتنياهو في السلطة منذ الحلقة الأولى في تاريخه السياسي، أي أواخر آذار (مارس) 1993، حين انتُخب زعيماً لحزب الليكود وبات مرشحه لانتخابات رئاسة الوزراء؛ هو، ذاته، الذي حلّت عليه نقمة الناخب في سنة 1999 ومُني بهزيمة ساحقة مهينة أمام إيهود باراك، أجبرته على الاستقالة الفورية. وإذا كان في تلك الحلقات التعاقبية الأشبه بالباب الدوّار بعض قواعد لعبة الاحتلال في تبادل السلطة، فإنّ فيها أيضاً الكثير من ذلك المزاج الخاصّ الطاغي الذي يتحكّم بالناخب الإسرائيلي وبصندوق الاقتراع تحديداً: مزاج الخوف من السلام، الذي يبلغ درجة الرهاب، والانكفاء إلى الشرنقة العُصابية التي تدفع إلى التمسّح بأمثال بن غفير، واستيلاد تنظيمات، متدينة/ متشددة و/ أو عنصرية، مثل «إسرائيل بيتنا» و«البيت اليهودي» و«العظمة اليهودية»….

الفصول الأولى بدأت في أيار (مايو) 1996، حين انتخبه الإسرائيليون فأدخلوا بذلك انعطافة نوعية على تقليدهم العتيق في الموازنة بين اليمين ووسط اليسار؛ الأمر الذي لم يكن يشكل أي فارق كبير أصلاً، لولا أنّ انتخاب نتنياهو صنع ويصنع الفارق كل الفارق. الفصول الأخرى لم تكن تبرهن على شيء قدر برهنتها على «موهبة نتنياهو الاستثنائية في الخروج بقرارات سيئة التدبير، استفزازية، وفي التوقيت الخاطئ»؛ كما قالت افتتاحية شهيرة لأسبوعية «إيكونوميست» العريقة النافذة، وعدّدت: شقّ النفق الأركيولوجي في قلب الشطر الشرقي المحتلّ من مدينة القدس، والشروع في بناء ضواحٍ استيطانية على أراض محتلة، وإبقاء انسحابات جيش الاحتلال في حدود نسبة 2% ليس أكثر. مسمار الافتتاحية جاء في الخاتمة: «إن إسرائيل، إذْ تدخل نصف قرن من عمرها، لا تستحقّ رئيس الوزراء الذي يحكمها الآن. وينبغي عليه أن يرحل».

لكنه لم يرحل بالطبع، وحين شرع في حرب الإبادة ضدّ قطاع غزّة كانت الـ«إيكونوميست» في صدارة المتضامنين معه، الصامتين عن جرائم الحرب، المشاركين في غسل يديه من دماء عشرات آلاف المدنيين الأبرياء؛ الخيار الذي لم يبرأ منه روزنبرغ نفسه، على شاكلة فردمان أيضاً؛ والحبل على الجرّار…