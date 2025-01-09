حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 21 يوما بسبب دعوة للتطبيع مع إسرائيل

الكويت: قررت النيابة العامة في الكويت حبس الإعلامية فجر السعيد 21 يوما احتياطيا وإحالتها للسجن المركزي.

وذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن اتهام السعيد جاء في قضية الدعوة للتطبيع مع الاحتلال والإضرار بمصالح البلاد.

ومن المتوقع ان يتم عرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار حبسها إو إخلاء سبيلها إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية أفادت يوم الإثنين الماضي بأن الداخلية الكويتية ألقت القبض على فجر السعيد.

(د ب أ)