حبس لاعب الزمالك المصري سنة مع إيقاف التنفيذ لهذا السبب

القاهرة: قضت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسى مطروح المصرية، بحبس أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، لمدة عام، وتغريمه 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر، وقتل أمين شرطة وهو السيد الشوبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.

واستمعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، إلى مرافعة أحمد فتوح.

🟥 | الحكم على أحمد فتوح لاعب منتخب مصر والزمالك @ZSCOfficial بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ

⬅️ إيقاف التنفيذ سيكون مشروطا لـ3 أعوام إثر إدانته بقتل شرطي دهسا بالسيارة عن طريق الخطأ pic.twitter.com/IEEt6wNPBz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 16, 2024

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم “أحمد فتوح” أحرز -في الحادي عشر من أغسطس/ آ ب 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه (السيد أحمد الشوبكي)عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطيا للمواد المخدرة.

(د ب أ)