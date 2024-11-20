حبس نجل ولية عهد النرويج احتياطيا على ذمة تحقيق في مزاعم ضده

كوبنهاغن: قضت محكمة في أوسلو بحبس ماريوس بورغ هويبي، الابن الأكبر لولية عهد النرويج الأميرة مته- ماريت، احتياطيا لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في عدد من الادعاءات الموجهة ضده.

وأوضحت القاضية آن ليني أوفانجين هودنيبو من محكمة أوسلو الجزئية، بعد جلسة لمراجعة قرار الحبس، أن المتهم يخضع لحظر على تبادل الرسائل واستقبال الزوار. وكانت الشرطة قد طلبت تمديد الحبس الاحتياطي لمدة أسبوعين.

ويواجه هويبي ( 27 عاما) اتهاما بارتكاب فعل جنسي مع شخص فاقد للوعي أو عاجز عن المقاومة، وهي تهمة تندرج تحت تصنيف الاغتصاب. وتم اعتقاله يوم الإثنين، وهو ثالث اعتقال له خلال أربعة أشهر.

(د ب أ)