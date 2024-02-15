حب على الطريقة الفلسطينية.. رسالة صوتية هي كل ما بوسع عاشق من غزة أن يهدي لحبيبته- (فيديو)

يوسف شلحة خارج خيمته، في رفح، في عيد الحب، 14 فبراير 2024- رويترز

رفح: كان يوسف شلحة يتطلّع إلى شراء زهور، أو دمية على شكل دبّ لتقديمها إلى خطيبته بيسان بدح في عيد الحب، لكن بعدما فرّقتْهما الحرب في غزة أصبحت اللفتة الرومانسية الوحيدة التي لا يزال بإمكانه القيام بها هي إرسال رسالة صوتية لها تعبيراً عن حبه.

وقَلَبَ الهجومُ الجوي والبري الإسرائيلي منذ أكثر من أربعة أشهر في غزة حتى أبسط جوانب الحياة فيها رأساً على عقب، ما جعل كلّ سكان القطاع تقريباً بلا مأوى وغير قادرين على التخطيط لمستقبلهم.

وقال شلحة، الذي كان يعتزم الزواج من بيسان في أبريل نيسان: “ما ظَلّش إشي حلو، الواحد، يعني ما بعد الحرب، الواحد وين بدّي أروح وين بدي آجي؟”.

وكان الاثنان يعتزمان زيارة عائلتيهما في شهر رمضان المقبل.

بعدما فرقته الحرب في غزة عن خطيبته، أصبحت اللفتة الرومانسية الوحيدة المتاحة أحيانا أمام الشاب يوسف شلحة هي إرسال الرسائل الصوتية لخطيبته تعبيرا عن حبه لها.#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/zM2J4cl0LJ — قناة الحرة (@alhurranews) February 15, 2024

وأضاف شلحة: “للأسف ما ظلّ أحد نزوره من أقارب، كلّه انقصف كلّه ادّمر، كلّه اتهدّم”.

ويعيش شلحة الآن في خيمة برفح في أقصى جنوب القطاع، بعدما فرّ في البداية من منزله في بيت لاهيا، ثم من مأوى في خان يونس مع تقدّم الهجوم الإسرائيلي، ومن الصعب عليه الترتيب لرؤية خطيبته التي تعيش في خيمة مع عائلتها في مكان آخر من المدينة، ويوافق عيد ميلادها يوم عيد الحب.

ويتبادل الاثنان الرسائل الصوتية عندما يستطيعان ذلك، لكن الاتصالات صعبة للغاية في رفح، ولم يستطع شلحة التواصل مع بيسان منذ يومين.

وقال: “أنا قاعد بستنّى في الاتصالات تفتح، وإلي يومين بحاول أرنّ عليها، لا في نت ولا في اتصالات.. فأنا بستنّى بس يفتح الخط معايا، علشان أقدر أوصلها هذه الهدية المتواضعة”، وأظهر شالاً اشتراه لها ليستبدل الهدايا التي كان يريد تقديمها لها قبل أن يفسد الصراع خططهما.

وقصفت إسرائيل غزة عقب هجوم مقاتلي “حماس” عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي تقول إنه أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز 253 رهينة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 28 ألف شخص استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي تحوّل معظمه إلى ركام.

وأضاف شلحة: “عيد الحب معروف إنه كلّه بيبقى ورود حمراء وقلب أحمر. إحنا في الوقت هذا صار اللون الأحمر لون الدم. يعني كل إشي أحمر قدامك تتخيله دمار… يعني اللون الأحمر صرنا نخاف منه بطلنا يعني نحبه زيّ قبل”.

(رويترز)