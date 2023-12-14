حتى الرياضة لم تسلم من بطش آلة الحرب الإسرائيلية.. 80 شهيدا رياضيا وتدمير العديد من المنشآت

رام الله- “القدس العربي”: أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تقريرا شاملا يرصد انتهاكات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 6 ديسبمر/ كانون الأول الجاري، بحق الرياضيين الفلسطينيين، وعلى رأسهم لاعبو الكرة، وأركان اللعبة من رؤساء أندية وإداريين وحكام وغيرهم.

وبحسب التقرير، ارتقى 85 شهيدا، منهم 55 بكرة القدم، و30 شهيدا في الألعاب الأخرى.

وأوضح التقرير أن شهداء كرة القدم هم 18 طفلا، و37 شاباً، منهم شهيدان في الضفة الغربية. إضافة إلى إصابة 4 لاعبين في قطاع غزة.

كما أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير 9 منشآت رياضية، بواقع 4 في الضفة، و5 في القطاع.

ويشير التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 رياضيين بالضفة. أما في قطاع غزة، فالعدد غير نهائي في ظل أعداد المفقودين هناك.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت منذ السابع من أكتوبر باستهداف الرياضة الفلسطينية بشكل عشوائي ومُمنهج، في المحافظات الشمالية والجنوبية، والتي أخذت عدة أشكال وطوابع بين استهداف الرياضيين والمنشآت والمرافق الرياضية، ومنها:

المحافظات الشمالية:

اعتقال رئيس نادي شباب العيزرية-عطا جابر.

اعتقال الأخويين عيسى ومحمد علي-نادي بيت أمر.

تدمير حافلة نادي شباب مخيم طولكرم.

استهداف مقر نادي مركز شباب مخيم جنين وإلحاق بعض الأضرار فيه.

استهداف مقر نادي مركز شباب مخيم نور شمس-تدمير بشكل كلي.

استهداف حافلة نادي مخيم طولكرم الرياضي.

اعتقال رأفت عقل-نادي شباب جنين.

اعتقال عبدلله أبو الهيجا-نادي اليامون.

المحافظات الجنوبية:

استهداف ملعب غزة الدولي.

استهداف نادي بيت لاهيا.

استهداف ملعب بيت حانون.

استهداف ملعب UNDP في رفح، FIFA.

استهداف ملعب فلسطين-غزة.

شهداء الحركة الرياضية منذ أحداث حرب 7/10/2023 في المحافظات الجنوبية:

يحيى منهل-مدرب كرة قدم.

محمود- مدرب كرة قدم، نادي رفح.

رشيد دبور-لاعب المنتخب الفلسطيني الأول.

اللاعب محمد الرخاوي-نادي شباب رفح (إصابة).

محمود الريفي-نجم رياضي.

نادر أبو يوسف-المشرف الرياضي، نادي خدمات النصيرات.

براء مدحت الضيف، لاعب أكاديمية نادي خدمات خانيونس.

هيثم العرعير-نادي الشجاعية.

محمد الغزلي-نادي الصداقة.

عماد حجازي-اكاديمية سكور.

محمد حجازي-اكاديمية سكور.

وجيه أبو زايد-نادي شباب رفح.

شادي صباح-اتحاد دير البلح.

محمد حسونة-نادي الزوايدة الرياضية.

عمر الكيلاني-حكم.

محمد الطويل-اتحاد دير البلح.

أسامة أبو نهار-نادي طولكرم.

محمود قنن-اكاديمية خانيونس.

محمد المقيد.

احمد أبو زايد-رئيس نادي شباب الزوايده.

نظير النشاش-خدمات البريج.

عماد حمدان-نادي رفح.

طلعت طباسي-اداري.

عبدلله الصوفي-نادي شباب رفح.

محمد أبو دان-اكاديمية هلال غزة.

محمود أبو دان-اكاديمية هلال غزة.

فتحي اسعيفان-اكاديمية المحترفين.

عبد القادر رامي-اكاديمية السامبا.

احمد الفرا-اكاديمية القلعة.

محمود أبو سليمة-اكاديمية سكور.

حمادة مخيمر-مستار قانوني رياضي.

عبدلله أبو سنيمة-اكاديمة سكور.

عبد الرحمن العقاد-خدمات البريج.

رائد بارود-اداري في نادي الصداقة.

أحمد عوض-لاعب منتخب فلسطين، قصار القامة.

باسم طاهر-اداري في نادي المجمع الإسلامي.

رشدي عيد-نادي شباب الزوايدة.

محمد زياد-خدمات النصيرات.

طارق الهور-خدمات النصيرات.

محمد عوض النجار-حكم.

سعيد الكرد-مدرب خدمات رفح، النصيرات. (إصابة)

أحمد رباح-خدمات المغازي.

محمود الخطيب-إصابة-شباب رفح.

كمال خطاب-اكاديمية السامبا.

عبدلله الصوفي-لاعب المنتخب الفلسطيني الأول-إصابة.

باسل مشمش-نادي الزوايده.

رشدي عيد-لاعب سابق.

محمد حمدان-المجمع الإسلامي.

موسى البرش-نادي نماء الرياضي.

عدي عبدلله-نادي الصداقة.

عثمان أبو سخيله-نادي السكه-فقد جميع عائلته.

يوسف داوود-نادي خدمات رفح.

يوسف سالم-نادي شباب جباليا.

عبد الحميد القرناوي-مصور رياضي في القطاع.

محمود عفانة-مدرب.

باسل الأشقر-لاعب نادي الامعري، قصف منزله واستشهاد عائلته.

مصطفى عبد الجليل أبو عطوان، مدرب ومحلل رياضي.