منوعات | أبيض و أسود

حتى الموسيقى لم تسلم.. جنود الاحتلال يحولون قصراً في جنوب لبنان إلى خراب- (فيديو)

4 - نوفمبر - 2024

لقطة شاشة

حجم الخط
2

“القدس العربي”: تفاخر عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتلالهم آلة بيانو في أحد المنازل التي فجّروها في بلدة الخيام جنوبي لبنان، وكم يناسبهم هذا المشهد المستفز الذي لا يشبه الصورة الأصلية والأصيلة لسكان هذا المنزل.

صاحبة البيانو، الطبيبة جوليا علي، نشرت مقطع فيديو لها من داخل منزلها الفاخر قبل الدمار، وهي تنثر الإيقاعات الكلاسيكية المهذبة. كما شاركت لقطات صوّرها جيش الاحتلال للدمار الذي لحق بمنزلها في الخيام، حيث ظهر عدد من الجنود جالسين على آلة البيانو التي كانت تعزف عليها لسنوات، وسط ركام القصر.

وكتبت جوليا على الفيديو الذي شاركته عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي في إنستغرام: “منزلي في الخيام، سنوات من الذكريات، سنوات من عزفي على البيانو، قلبي ممزق”.

وفي لقطة أخرى من أرشيفها، شاركت الطبيبة اللبنانية مقطع فيديو منذ عام مضى وهي تعزف على البيانو نفسه في قصرها، أرفقته بتعليق: “قبل عام مضى. حسرة لا توصف”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 4, 2024 الساعة 11:52 ص

    ألم نقل لكم مرارا وتكرارا أن عصابة تل أبيب يا حبيب هم أعداء الإنسانية والحضارة بلا شطارة ✌️🇱🇧☹️☝️🔥🐒🚀

    رد
  2. يقول امحمد الأول:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 2:39 م

    هؤلاء الأعداء هم مجرد عينة مم يقترفه عناصر الجيش الصهيوني في حق الإنسانية والثقافة والحضارة.. هم يدمرون كل شيء، يزرعون البؤس والموت والخراب في كل مكان….. هم يأجوج و مأجوج العصر.

    رد

أخبار ذات صلة

قاسم: لن نتخلى عن السلاح والعدو يريد طرد أهلنا من «المنطقة الاقتصادية»… رد إسرائيل يحمله براك إلى بيروت
25 - أغسطس - 2025
إسرائيل.. مبعوثان أمريكيان يبحثان مع نتنياهو كبح الضربات على لبنان
24 - أغسطس - 2025
لبنان يسلم فلسطينيا يحمل الجنسية الإسرائيلية للصليب الأحمر وسط احتجاج على إطلاق سراحه واستمرار أسر لبنانيين
21 - أغسطس - 2025
إصابتان بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في صور جنوبي لبنان- (فيديو)
20 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية