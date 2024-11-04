حتى الموسيقى لم تسلم.. جنود الاحتلال يحولون قصراً في جنوب لبنان إلى خراب- (فيديو)

“القدس العربي”: تفاخر عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتلالهم آلة بيانو في أحد المنازل التي فجّروها في بلدة الخيام جنوبي لبنان، وكم يناسبهم هذا المشهد المستفز الذي لا يشبه الصورة الأصلية والأصيلة لسكان هذا المنزل.

صاحبة البيانو، الطبيبة جوليا علي، نشرت مقطع فيديو لها من داخل منزلها الفاخر قبل الدمار، وهي تنثر الإيقاعات الكلاسيكية المهذبة. كما شاركت لقطات صوّرها جيش الاحتلال للدمار الذي لحق بمنزلها في الخيام، حيث ظهر عدد من الجنود جالسين على آلة البيانو التي كانت تعزف عليها لسنوات، وسط ركام القصر.

حتى الموسيقى لم تسلم.. هكذا حوّل جنود العدو قصراً في الخيام الى خراب..

(هكذا كانت جوليا تعزف البيانو في منزلها بالخيام، قبل أن يدمّره العـ ــدوان الإسرائيلي ويعيث فيه خراباً) pic.twitter.com/4tXsndD91y — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 3, 2024

وكتبت جوليا على الفيديو الذي شاركته عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي في إنستغرام: “منزلي في الخيام، سنوات من الذكريات، سنوات من عزفي على البيانو، قلبي ممزق”.

وفي لقطة أخرى من أرشيفها، شاركت الطبيبة اللبنانية مقطع فيديو منذ عام مضى وهي تعزف على البيانو نفسه في قصرها، أرفقته بتعليق: “قبل عام مضى. حسرة لا توصف”.