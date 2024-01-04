«حجة المعقولية» حد فاصل بين إسرائيلتين

أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية مساء يوم الاثنين الفائت قرارا ألغت بموجبه تعديلا على «قانون أساس القضاء الإسرائيلي»، كانت الكنيست قد أقرته في شهر يوليو المنصرم، منعت بمقتضاه القضاة، خاصة قضاة المحكمة العليا، من التدخل في «معقولية « أي قرار تتخذه الحكومة، أو رئيس الحكومة، أو أي وزير من وزرائها. وكما جاء في التعديل المذكور، يشمل هذا المنع حجب سلطة القضاة عن إمكانية إلغاء أي قرار إداري يتخذه هؤلاء، حتى لو كان في عرف «العدل والقانون» مجحفا، أو حجب سلطتهم بإلزام هؤلاء بتنفيذ أي قرار إداري لم يتخذوه، حتى لو كان عليهم في عرف «العدل والقانون» اتخاذه.

يشكل قرار المحكمة سابقة في تاريخ القضاء الإسرائيلي، لا بسبب تبعاته القانونية المستقبلية، وتأثيره المأمول على توازن القوى بين سلطات الحكم الثلاث في إسرائيل وحسب، بل لدوره المحتمل في عرقلة خطة الانقلاب القضائي، التي باشر بتنفيذها أقطاب حكومة بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات الأخيرة مباشرة. أقول عرقلة هذه المساعي وليس إفشالها بالتمام.

في إشارة لأهمية الحدث قررت رئيسة المحكمة القاضية إستر حيوت، عقد جلسة في الثاني عشر من سبتمبر المنصرم، بمشاركة كامل هيئتها وعددهم خمسة عشر قاضيا وقاضية. وقررت نقل وقائع المناقشات على الهواء مباشرة، وإتاحة مشاهدة مجرياتها لكل راغب ومهتم، سواء داخل إسرائيل أو خارجها. وللتذكير بأهمية القضية، علينا أن نرجع إلى تداعيات الأسابيع الأولى من عمل حكومة نتنياهو وعزمها أولا، على ضرورة تقليص دور المحكمة العليا، كسلطة قضائية لها حق مراقبة عمل وقرارات السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وثانيا، على تغيير طريقة انتخاب القضاة والتحكم في هوية القضاة المنتخبين، من خلال سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة. وفي سبيل تأمين الهدف الأول بادرت الحكومة إلى إدخال التعديل المذكور على «قانون أساس القضاء» فأقرته الكنيست برفقة حملة تهديد واضحة، ادّعت حسبها بعدم وجود سلطة لقضاة المحكمة تخولهم مناقشة تعديل القانون، لأنه يحمل صفة «قانون أساس» ما يضعه فوق سلطة انتقاد المحكمة. قوانين الأساس في إسرائيل، بخلاف القوانين العادية، عبارة عن مجموعة من التشريعات، التي بدأت الكنيست في سنها منذ عام 1958، بهدف تحويلها تدريجيا عبر السنين إلى ما يشبه الدستور الإسرائيلي. لن أشغل القراء بالتفاصيل القضائية الدقيقة حول مكانة هذه القوانين في منظومة التشريعات الإسرائيلية وموقف المحاكم حيالها؛ ولكن يكفي أن نعرف أن العقبة الأولى التي كان على القضاة مواجهتها كانت جوهرية مبدئية، وتمحورت حول السؤال ما إذا كانت المحكمة تملك سلطة تخوّلها مراجعة ونقد القوانين الأساسية، أو أي من بنودها؟ ثم إذا كان موقف المحكمة إيجابيا إزاء هذه المسألة، يأتي دورها لتقرر إجازة التعديل المجرى على قانون أساس القضاء، أو إبطاله. جاء موقف الحكومة والكنيست طبعا حيال المسألتين متوقعا، فنفت وجود سلطة للمحكمة العليا تخولها مراجعة ونقد أي قانون اساس، وكذلك بعدم وجود سلطة للقضاة تمكنهم من مراجعة ونقد التعديل المذكور لأن الكنيست، وهي ممثلة الشعب، أجازته بأغلبية كافية لإضفاء الشرعية عليه. فتدخّل المحكمة وإلغاء قرار السلطة التشريعية يحوّل المحكمة عمليا إلى سلطة عليا تقف فوق الحكومة وفوق الكنيست، وهذا أمر لا يجوز في نظام «ديمقراطي» يعتمد آلية الانتخابات كوسيلة لفرز سلطات الحكم.

الفلسطينيين المواطنون في إسرائيل، أول من سيدفع ثمنا باهظا جراء تحييد دور المحكمة العليا وتجريدها من سلطة مراجعة ونقد معقولية قرارات الحكومة ومؤسساتها

رفضت هيئة المحكمة ادعاءات الحكومة والكنيست وأقر اثنا عشر قاضيا حق المحكمة بمراجعة جميع القوانين ونقدها وبضمنها، بشروط معينة، قوانين الأساس؛ بينما عارض هذا الرأي ثلاثة قضاة. أما بخصوص تعديل القانون فقد قبل ثمانية قضاة الالتماسات المرفوعة ضده، وقرروا إلغاءه وإعادة المكانة والاعتبار لحجة المعقولية كأداة رقابية قضائية يجب أن تخضع لميزانها جميع القرارات الإدارية الحكومية والوزارية والسلطوية، وتخضع لها كذلك نصوص القوانين جميعها. لجأ القضاة في تعليل قرارهم إلى ضرورة المحافظة على مبدأ فصل السلطات في الدولة السليمة، وإبقاء حالة التكامل والتوازن بينها، وقرروا في حالة حرمانهم من نقد القوانين وإلغاء حجة المعقولية، لن تبقى في الدولة أية سلطة تقوم بمهمة الرقابة على قرارات الكنيست والحكومة ومؤسساتها، من اجل حماية المواطن من تعسف أجهزة الدولة، والمحافظة على حقوق المواطنين الأساسية. وحذر القضاة انه في غياب سلطة الرقابة المذكورة سوف تتحول الدولة إلى ديكتاتورية تحكمها الأكثرية بقدرة مطلقة؛ وعليه أشاروا إلى أهمية الحفاظ على سلطة القانون كسلطة عليا يُخشى أن تداس إذا استثمرت الأكثرية المنتخبة قوتها المطلقة في الكنيست، وبدأت بصرفها كقرارات نفعية لا تخضع لأية رقابة، كما كان سيحدث لو نجح أصحاب الانقلاب القضائي بمخططهم.

قد يتساءل البعض عن أهمية كتابتي عن هذا القرار، في زمن لا يرى فيه معظم القراء إسرائيل إلا آلة حرب متوحشة منفلتة، ينفذ جيشها أبشع حرب على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة أيضا. وقد لا يعني هذا القرار شيئا للبعيدين عن عالمنا، نحن الذين سنبقى في القفص الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب على غزة، وأخص أولئك الذين يعيشون في دول العالم الثالث والرابع التي لا تعرف فضاءاتها معنى الديمقراطية البرلمانية الغربية/ الانتخابية، ولا مكانة الحقوق الدستورية الفردية أو الجماعية، أو ليس فيها أي دور للقضاء في الدفاع عن حقوق المواطنين الأساسية أو في إلغاء أي قوانين سلطانية جائرة، أو إرادات ملكية هوائية سامية. قرار المحكمة يهمنا نحن، المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، لأنه قد يؤدي إلى إفشال الانقلاب القضائي الخطير المخطط، ولو مؤقتا؛ فنحن كفلسطينيين مواطنين في إسرائيل، أول من سيدفع ثمنا باهظا جراء تحييد دور المحكمة العليا وتجريدها من سلطة مراجعة ونقد معقولية قرارات الحكومة ومؤسساتها بحقنا، في واقع اسرائيلي جديد سيتحول فيه، كما بدأنا نشعر، التنكيل العلني بنا وملاحقتنا من قبل أجهزة الدولة نهجا «قانونيا» معتمدا، لا مجرد معاناة جراء سياسات حكومية عنصرية كانت تضبطها أحيانا كوابح قضائية هشة، كما كان في زمن الحكومات السابقة قبل صعود اليمين المؤمن بفوقيته اليهودية التوراتية.

لا توجد أية ضمانة أن يوقف هذا القرار الزحف اليميني الأهوج الذي انعكست قوته الخرقاء في نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، بل تنذر معظم المؤشرات السياسية والاجتماعية القائمة، بأن الآتي سيكون علينا أسوأ. مع هذا فقد يتحول القرار، إذا حصلت متغيرات سياسية مستقبلية، إلى ناقوس يدق على أبواب مجتمع يهودي مرهق بدأت قبل السابع من أكتوبر، بعض مكوناته تشعر بالخطر على معاني وجودها في دولة مختلفة عن تلك التي كانوا يحلمون بها. لا توجد ضمادات تقينا من نيران المستقبل، إلا تلك التي نخيطها نحن بمسلاتنا، ولا دروع واقية غير التي نسبكها في محاددنا؛ لكننا نعرف، من تجاربنا، أن التاريخ لن يتوقف عند السابع من أكتوبر، كما أنه لم يبدأ به، ونعرف كذلك أن العدل لم يبدأ مع قرار المحكمة العليا، كما أنه لن ينتهي به، لكنه يبقى قرارا لافتا، رغم محدودية تأثيره المباشر علينا، ففي سطوره سنجد الإسرائيلتين، تلك التي تفتش عن خلاص دنيوي يحيا في ذاكرة الضحية، والثانية موقنة بأن خلاصها مقدر لها لا محالة فهو وعد إلهي لا يقايض ولا يبارز.

القضية، إذن لا تتوقف عند حجة المعقولية وأهميتها في نظام حكم يصر دهاقنته على أنهم يستمدون قوتهم وحقهم مباشرة من الرب، ولا تتوقف عند سلطة «محكمة عدل عليا» لم تنصفنا حين كنا أمامها نحن الضحايا. صحا قضاتها ليجدوا سلطتهم تحت نعال جيوش الرب، فأفاقوا لينهروا غفاة البشر، عساهم ينزلون من شرفة السماء إلى وحل الأرض. القضية مدفونة في هذه التفاصيل جميعها وأكثر؛ فحياتنا، كمواطنين تقف على قرن الزمن، بوجود هذا القرار أفضل لأننا، بخلاف من عاشوا في الزبد أو وفق طبائع الاستبداد، نفتش عن حريتنا في حقول خاننا نواطيرها ذات صيف.

لن يضمن لنا قرار المحكمة وحده مستقبلا واعدا في دولة يغرق مجتمعها في مشاعر الخوف والعنصرية، واعتبارنا أعداء للدولة، لكنه قرار شكّل، في توقيته وحيثياته وتأثيره المحتمل على تداعيات المستقبل، ومضة بارزة في ليل فاحم ثقيل.

يسأل بعض العالم ماذا بعد الحرب في غزة وبعد قرار المحكمة؟ أما غزة وحدها لا تسأل إلا عن قمر يلملم الليل عن عيون أطفالها الخائفة وتعرف ألا بعد ولا قبل، لأن الموت وحده صار في غزة أزلا ورمز «معقولية» هذا العالم المجرم.

كاتب فلسطيني