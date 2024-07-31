حداد رسمي وتنكيس الأعلام ونعي واسع لرئيس حماس.. والمقاومة تهدد: المعركة مفتوحة والعدو سيدفع ثمنا باهظا

غزة – “القدس العربي”:

نددت المؤسسة الرسمية الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد، فيما دعت الفصائل للتصعيد الميداني ردا على الاحتلال.

نعي رسمي

ودان الرئيس محمود عباس، بشدة اغتيال رئيس حركة حماس، الذي وصفه بـ “القائد الكبير” إسماعيل هنية، واعتبر الاغتيال “عملا جبانا وتطورا خطيرا”، وطالب جماهير الشعب الفلسطيني وقواه بـ”الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي”.

كما هاتف الرئيس عباس رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، معزيا باغتيال هنية، وأعرب خلال الاتصال الهاتفي، عن تعازيه الحارة باغتيال هنية، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعلن الرئيس الفلسطيني أيضا الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد، حدادا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية.

كما نعت منظمة التحرير الفلسطينية إسماعيل هنية، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ “ندين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي القائد الوطني إسماعيل هنية”، معتبرا ما حصل “عملا جباناً”، ودعا في ذات الوقت إلى “المزيد من الصمود والثبات في وجه الاحتلال، وضرورة إنجاز وحدة القوى والفصائل الفلسطينية”.

وأدان أيضا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اغتيال هنية، وقال “إن عملية اغتيال هنية عمل إجرامي جبان وتصعيد خطير سيدخل المنطقة بدوامة من العنف”.

الفصائل تدعو للوحدة

وقالت حركة فتح إن عمليّة اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس القائد اسماعيل هنيّة، “تعدّ جريمة بشعة وفعلًا جباناً”، وأكدت في ذات الوقت أن “سياسة الاغتيالات لن تجدي نفعًا في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه الوطنيّة في الحرية والاستقلال”.

ودعت حركة فتح الجماهير الفلسطينية إلى “التكاتف والتآزر والوحدة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة شعبنا، من خلال تعزيز الصمود والتصدي للاحتلال، ورفض كافة المؤامرات التصفويّة لقضيّتنا، والحفاظ على الوحدة السياسيّة والجغرافيّة بين قطاع غزة والضفة الغربيّة، بما في ذلك القدس؛ باعتبارها وحدة سياسيّة وكيانيّة واحدة”.

وأكدت أيضا حركة الجهاد الإسلامي أن عملية الاغتيال التي وصفتها بـ “الآثمة” التي نفذها الاحتلال المجرم بحق رمز من رموز المقاومة “لن تثني شعبنا عن استمرار المقاومة لوضع حد للإجرام الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود”.

وقالت في بيان أصدرته “إننا إذ نتقدم بخالص العزاء من الإخوة في حركة حماس، ومن عائلة القائد الكبير وأنصاره ومحبيه، فإننا نؤكد تلاحمنا مع إخواننا في حركة حماس في مقاومة الكيان الغاصب”.

كذلك نعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقالت في تصريح صحافي “إن القائد إسماعيل هنية مضى على درب الشهداء في معركة الدفاع عن الوجود الفلسطيني في مواجهة الإبادة الصهيونية”.

كذلك نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقالت إنه التحق بكوكبة من قادة ومناضلي الشعب الفلسطيني الذين سقطوا شهداء من أجل فلسطين وحريتها.

وفي السياق، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الإضراب الشامل في جميع الأراضي الفلسطينية تنديدا باغتيال هنية، ودعت الجماهير الفلسطينية إلى الخروج في مسيرات غضب إلى مناطق التماس مع الاحتلال.

وجاء في بيان القوى “إن اغتيال القائد الوطني الكبير إسماعيل هنية يأتي في إطار إرهاب الدولة الصهيونية وحرب الإبادة والتدمير والقتل في ظل عجز المجتمع الدولي لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه”، مؤكدة ان اغتيال هنية “لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، بل سيزيده تمسكا وإصرارا على التمسك بحقوقه وثوابته من أجل الحرية والاستقلال”.

ونعى أيضا مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقال في بيان أصدره “هذه الجريمة البشعة لن تزيد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة إلا إصرارا على مواصلة النضال والكفاح من أجل الحرية والكرامة وحق تقرير المصير”.

المقاومة تهدد بالانتقام

وعسكريا، قال الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام “إن عملية الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية هي حدثٌ فارقٌ وخطير ينقل المعركة إلى أبعادٍ جديدةٍ وسيكون له تداعياتٌ كبيرةٌ على المنطقة بأسرها”.

ونعت أيضا حركة المجاهدين الفلسطينية، وهي إحدى الفصائل المسلحة في غزة، إسماعيل هنية، وجاء في بيانها “نودع اليوم القائد أبو العبد هنية بعد رحلة جهادية طويلة قضاها مقاومًا للاحتلال الإسرائيلي البغيض ومدافعًا عن حقوق شعبه العادلة، ليلتحق بركب شهداء معركة طوفان الأقصى على طريق القدس والتحرير”.

ونعت لجان المقاومة، ريس المكتب السياسي لحماس، وقالت في تصريح صحافي “نزف إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد المجاهد الكبير إسماعيل عبد السلام هنية أبو العبد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي ارتقى في عملية اغتيال غادرة فجر اليوم”.