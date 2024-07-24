حدثان ينتظران رد فعل عملي

كان بودي الاستمرار في تكملة حلقات الموضوع، الذي بدأت بطرحه في مقال الأسبوع الماضي والدّاعي لانتقال شابات وشباب الأمة لمنهجية عمل متناسقة في سبيل خروج أمتهم من وضعها الحالي الكارثي. لكنني مضطر لتأجيل ذلك إلى الأسبوع المقبل لسبب ما استجدّ على الساحة الفلسطينية العربية من حدثين بالغي الدّلالة، ولا يمكن تجاهلهما أو تأجيل الحديث عمّا يجب أن يقودا إليه.

الحدث الأول هو الحكم القانوني الإنساني التاريخي الذي صدر عن قضاة محكمة العدل الدولية، بشأن الاحتلال الصهيوني غير الشرعي للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وغيرها. والحدث الثاني هو القرار الذي اتخذه مجلس الكنيست الصهيوني، بشأن نهب وسرقة ما تبقّى من أرض فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ورفض قيام أي نوع من أنواع الدولة الفلسطينية، على أي جزء من فلسطين العربية التاريخية.

القراران يعبّران عن موقفين متقابلين متضادين: موقف إنساني حقوقي أخلاقي ضميري، منسجم مع الأسس التي تقوم عليها كل مؤسسات وقرارات هيئة الأمم المتحدة، وموقف استعماري لصوصي استئصالي لا يصدر إلا عن المافياويات الإجرامية الخارجة على القوانين والأعراف والأخلاق. وأي محاولة للتقليل من أهمية وروعة الموقف الأول، أو للتعايش مع الموقف الثاني لن يفعلها إلا المفتونون بالصهيونية والمنافقون من أعداء الله.

نحن أمام فرصة لفضح طبيعة الكيان الصهيوني يجب أن لا تضيع. وإنه لنضال مستقبلي بطولي شريف رائع ينتظر شباب الأمة وهم يرفعون الراية ولا يتنازلون عنها قط

السؤال المفصلي يتعلق بمسوؤلية وواجب والتزامات العرب، ممثلين بمؤتمر القمة العربي، أو الجامعة العربية، والمسلمين، ممثلين بمنظمة التعاون الإسلامي: هل سيكتفون بخطابات وبيانات الترحيب بأحدهما والشجب للآخر، من دون أن ينتقلوا من حالة الكلام إلى ردّة الفعل المعاقِب الموجع للكيان الصهيوني، بل حتى ربيبته وحاضنته وحاميته الولايات المتحدة الأمريكية؟ إن أقل ما يجب أن تقوم به تلك الجهات المسؤولة، إذا كانوا حقاً يتفاعلون مع مشاعر شعوبهم تجاه الموضوع، ويحترمون التزاماتهم العروبية القومية والإسلامية، هو أن يقرّروا سحب جميع سفراء الدول الأعضاء العربية والإسلامية التي اعترفت أو تعايشت مع الكيان سابقاً، ويطلبوا من الكيان سحب سفرائه الموجودين في أي عاصمة من عواصمهم، وأن يفعّلوا في الحال المقاطعة التامة الاقتصادية والتجارية والمالية والسياحية والإعلامية والثقافية والرياضية، سواء من قبل الحكومات أو من مؤسسات المجتمع المدني، أو من الأفراد، وأن يعتبروا أي نوع من الوجود الاحتلالي الصهيوني في فلسطين أو في أي أرض عربية أخرى، كالجولان والأردن والجنوب اللبناني وسيناء، وجوداً غير شرعي يجب أن يقاوم بكل الطرق، بما فيها الوقوف مع القوى المقاومة النضالية العربية الشريفة، التي ضحّت وجاهدت بما يرضي الله والضمير والشرف، مع دعمها المادي والمعنوي واحتضان ضحايا وعائلات مجاهديها، بكل المعونات المعيشية الضرورية. وفي الوقت نفسه تقرر الكتلتان، فتح معركة سياسية عالمية ضد الكيان الصهيوني في هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وجميع المؤسسات الدولية والإقليمية الموجود هذا الكيان فيها، وذلك من أجل فضح ممارساته الإبادية، ومن ثم طرده من كل تلك المؤسسات، وفرض عزلة دولية عليه، إلى أن ينصاع للقوانين والقيم والأعراف الدولية بشأن حقوق ساكني المناطق العربية المحتلة، وكحدّ أدنى أن يقبل مرحلياً على الأقل قيام دولة فلسطينية حرة مستقلة كاملة السيادة، ومن دون أية شروط تعجيزية يضعها، أو أية خيانات يدسّها. سينبري البعض بالقول إن تلك أحلام ينبغيّة نظرية. نعم، هناك أحلام نضالية أخلاقية ضميرية لا تتنازل قط عن حقها في دحر الباطل طال الزمن أم قصر، وهناك أحلام انتهازية جبانة في سوق النخاسة تفاخر بعبوديتها وذلّها.

نحن أمام فرصة لفضح طبيعة هذا الكيان يجب أن لا تضيع. وإنه لنضال مستقبلي بطولي شريف رائع ينتظر شباب وشابات الأمة وهم يرفعون راية هذه الأحلام ولا يتنازلون عنها قط.

كاتب بحريني