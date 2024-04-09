حدث استثنائي.. رفع أذان المغرب في معقل ليفربول الإنكليزي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تم رفع الأذان داخل ملعب الأنفيلد الخاص بنادي ليفربول الإنكليزي أمام بعض الجماهير المسلمة التي كانت حاضرة داخله من أجل حفل إفطار جماعي عقب التعادل ضد مانشستر يونايتد.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضح من خلاله رفع أذان المغرب وقت الإفطار في ملعب “آنفيلد”، أمام عدد من جماهير مدينة ليفربول، خلال فعاليات الإفطار بشهر رمضان المبارك.

وتقوم الأندية الإنكليزية، وخصوصا الكبيرة منها، بإظهار مدى تفاعلها مع مختلف الأديان والثقافات، حيث أقام بعضها حفلات إفطار والبعض الآخر صلاة جماعة في ملعبه.