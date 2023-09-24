حدود غزة تزداد لهيبا.. الشباب الثائر يستمر في التظاهرات ويلجأ لـ”الأدوات الخشنة” 

غزة- “القدس العربي”:

لا تزال الأجواء في قطاع غزة مشحونة بالتوتر، وتنذر بتصعيد عسكري في أي لحظة، مع تشديد سلطات الاحتلال قبضتها على المناحي الاقتصادية، وآخرها إغلاق المعبر المخصص للأفراد في وجه العمال، وفي ظل هجمات المستوطنين العنيفة ضد المسجد الأقصى.

تحذيرات بقرب التصعيد

وقد جددت تقارير عبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، تحذيراتهم من احتمال وقوع تصعيد عسكري على جبهة غزة. وذكرت “قناة كان” أنه في ظل التظاهرات التي تشهدها مناطق الحدود، والتي أضيف إليها الجمعة إطلاق “بالونات حارقة”، ربما يتبعها توتر أكبر، يشمل إطلاق صواريخ من القطاع.

"سنبني الهيكل وجبل المعبد بأيدينا".. مستوطنون يحاولون استفزاز المرابطين في طريق باب السلسلة بالقدس القديمة pic.twitter.com/Hn8lXzhuzb — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 24, 2023

وكان جيش الاحتلال شنّ غارات على مواقع رصد للمقاومة الفلسطينية على حدود غزة الشرقية. كما قام خلال الفترة الماضية، بنشر المزيد من قواته على طول الحدود، تحسبا لتطورات الميدان.

وفي هذا الوقت، تتواصل الفعاليات الشعبية الغاضبة على حدود غزة، وهناك معلومات تشير إلى أن مجموعات “الشباب الثائر” تنوي تصعيد الفعاليات من خلال إدخال وحدات جديدة، بعد أن جرى تفعيل عمل “وحدة البالونات الحارقة”.

وخلال اليومين الماضيين، قال جيش الاحتلال، إن شباناً مشاركين في تلك الفعاليات، أطلقوا النار أكثر من مرة من مسدسات على دوريات إسرائيلية قرب الحدود، في تطور ميداني جديد ينذر بالتصعيد.

يتزامن ذلك مع الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد المسجد الأقصى خلال “الأعياد اليهودية” والتي من شأنها أن تزيد سخونة الأوضاع الميدانية على جبهة غزة، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية كررت مرات عدة عدم السكوت على ما يحدث في المسجد.

وقد أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، أن جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و”الشباب الثائر” على السلك الحدودي لقطاع غزة “يعبّرون عن غضبهم من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، ويلتحمون مع الحالة الثورية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة والمقاومة البطلة”.

أصواتهم تملأ المسجد الأقصى.. مستوطنون يغنون ويرقصون على أعتاب باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، صباح اليوم. pic.twitter.com/6pq4VGWrOZ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 24, 2023

تحذيرات المقاومة

وشدد على أن الشعب الفلسطيني له الحق بأن يعبّر عن غضبه ويمارس المقاومة بكل أشكالها وأدواتها الشعبية “رداً على جرائم الاحتلال، وتصدياً لعدوانه المتواصل على شعبنا وتدنيسه للأقصى المبارك”.

هذا وقد أعلن “اتحاد منظمات الهيكل” المزعوم، عن تنفيذ اقتحامات مركزية للمسجد الأقصى يومي الأحد والإثنين، بمناسبة ما يسمى “يوم الغفران”.

وأشارت إلى أن الاقتحامات الكبيرة للأقصى سيتخللها إقامة “الطقوس التلمودية” الجماعية، بما يشمل محاكاة “قربان الغفران”، و”صلوات التوبة”.

وفي هذا السياق، تشير المعلومات المتوفرة، إلى أن الوسطاء الذين تدخّلوا مؤخرا لتهدئة الأوضاع الميدانية، لم ينجحوا حتى اللحظة، في التوصل إلى حلول مرضية، في ظل عدم موافقة سلطات الاحتلال على طلبات المقاومة بغزة لتخفيف الحصار.