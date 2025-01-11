حديقتا حيوان برلين تغلقان أبوابهما مؤقتا وسط تفشي مرض الحمى القلاعية

برلين: بعد اكتشاف تفشي مرض الحمى القلاعية شديد العدوى في قطيع من جاموس الماء خارج برلين، أغلقت حديقتا الحيوان في العاصمة الألمانية أبوابهما مؤقتا.

وقال مديرو حديقة حيوان برلين في وسط المدينة وحديقة “تيربارك” للحياة البرية في الضواحي الشرقية للمدينة إنه تم اتخاذ القرار لحماية الحيوانات ومنع تفشي المرض بشكل أكبر.

وقالت حديقة الحيوان في بيان إنه تم تنسيق الإجراء الاحترازي مع السلطات.

ويمثل تفشي المرض في ولاية براندنبورغ التي تحيط ببرلين أول ظهور معروف لمرض الحمى القلاعية في ألمانيا منذ عام 1988 وأول حالة على الإطلاق في الولاية. وقد ظلت ألمانيا خالية من المرض وكذلك الاتحاد الأوروبي بشكل أوسع في السنوات الأخيرة.

يذكر أن مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى في الحيوانات مشقوقة الحوافر مثل الماشية والأغنام والماعز والخنازير. ويمكن أن يصاب بالمرض العديد من حيوانات حدائق الحيوان والحيوانات البرية.

وعلى الرغم من أن المرض لا يشكل خطرا على البشر، فقد يكون له تأثير مدمر على الماشية ويشكل تهديدا اقتصاديا للمزارعين.

(د ب أ)