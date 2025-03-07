حذر في القدس مع حلول الجمعة الأولى من رمضان- (فيديوهات)

القدس: سُمح لعدد محدود من الفلسطينيين من كبار السن بالدخول إلى القدس في أول جمعة من شهر رمضان وسط أجواء حذرة أثارتها خلافات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي موسعة في الضفة الغربية.

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس إن سكانا من الضفة الغربية المحتلة، من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما والنساء فوق 50 عاما والأطفال دون 12 عاما، سيُسمح لهم بدخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وكان المسجد لفترة طويلة محورا لاشتباكات تحولت في بعض الأحيان إلى صراع أوسع نطاقا.

وقالت السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية، إن أي قيود على الصلاة في المسجد الأقصى تشكل خرقا لالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

ويحل شهر رمضان للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة ويتزامن مع وقف هش لإطلاق النار وسط خلافات بين سلطات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حول مواصلة المحادثات التي قد تؤدي إلى وقف الحرب بصورة دائمة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة مصرية وقطرية، أعادت حماس 33 أسيرا من الإسرائيليين وخمسة تايلانديين مقابل إطلاق سراح نحو ألفي فلسطيني من سجون الاحتلال، كما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بعض مواقعها في قطاع غزة.

ولكن من غير الواضح ما إذا كانت محادثات إطلاق سراح الأسرى المتبقين وعددهم 59 واستكمال الانسحاب الإسرائيلي ستمضي قدما. وأجرى مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف محادثات مباشرة مع حركة حماس ومن المتوقع أن يزور المنطقة خلال الأيام المقبلة.

ويتفقد رئيس أركان الجيش الجديد اللفتنانت جنرال إيال زامير القوات منذ أن تولى المنصب قبل أيام ويقول إن الجيش مستعد للعودة للمعارك في قطاع غزة إذا تلقى أمرا بذلك.

وفي الضفة الغربية، تنفذ القوات عمليات منذ أسابيع في مخيمات لاجئين هدموا فيها عشرات المنازل وجرفوا طرقا ودمروا بنية تحتية أخرى مما دفع عشرات الآلاف من سكان المخيمات للفرار من منازلهم.

وتقول قوات الاحتلال الإسرائيلي إن تلك العملية موجهة إلى جماعات مسلحة تدعمها إيران لها موطئ قدم في المخيمات. وزادت العملية العسكرية للاحتلال من التوتر في الضفة الغربية.

وفي البلدة القديمة في القدس اليوم الجمعة، انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف لكن لم ترد تقارير عن وقوع اضطرابات كبيرة.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال دين إلزدن “الشرطة الإسرائيلية منتشرة في أنحاء القدس وإسرائيل من أجل توفير بيئة آمنة لوصول كل هؤلاء المصلين الذين يأتون إلى هنا”.

بالنسبة إلى حسين الفار من مدينة طولكرم بالضفة الغربية تلك هي المرة الأولى من أربع أو خمس سنوات التي يتمكن فيها من الوصول إلى المسجد الأقصى. ووصف شعوره بينما كان يمر من باب العامود، أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة، بأنه “شعور عظيم”.

وفي السنوات القليلة الماضية، قيدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى حرم المسجد الأقصى متعللة بضرورات أمنية. والدخول اليوم الجمعة مشروط بموافقة الشرطة حتى للفئة العمرية المسموح بها.

وقالت ابتسام عبد الفتاح (65 عاما)، وهي من سكان الضفة الغربية، إنها أُعيدت مرتين عند حاجز قلنديا الواقع إلى الشمال مباشرة من القدس. وأضافت “نحن في أرضنا لكن ليس مسموحا لنا” بالدخول.

وأصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه “إن عدوان الاحتلال على المساجد في رمضان وما شهدناه من اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى ومحاولات تهويده، ومواصلة محاولات الاستيلاء الكامل على المسجد الإبراهيمي، وتدنيس وحرق عدد من المساجد في نابلس فجر اليوم، هو إمعان في حرب الاحتلال الدينية واستهداف المقدسات الإسلامية ضمن حربه المفتوحة على شعبنا وأرضنا”.

ودعت “إلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والإبراهيمي وصد عدوان الاحتلال على المساجد والمقدسات”.

(وكالات)