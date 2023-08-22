حذف أغنية “العُقد” بعد ساعات من طرحها.. وإليسا توضح- (تغريدة وفيديو)

“القدس العربي”: أوضحت الفنانة اللبنانية إليسا سبب حذف أغنيتها الجديدة “العقد” من موقع “يوتيوب”، بعد ساعات من طرحها على السوشيال ميديا بسبب خلاف على حقوق الملكية والنشر.

ونشرت إليسا عبر “تويتر” تغريدة كتبت فيها: “عقدي مع وتري أصلاً انتهى بتاريخ 12 آب بس يبدو إنه الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استناداً لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية على كل التطبيقات اللي موجودة عليها، لكانت انحلت الإشكالية”.

وأضافت: “اليوم أكثر من أي وقت صرت أكيدة أنه أهم قرار أخدته مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية!!”.

عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو… — Elissa (@elissakh) August 20, 2023

وجاء توضيح إليسا هذا بعدما فوجئ جمهورها بحذف الأغنية من “يوتيوب” مساء الأحد، وعرض الموقع رسالة توضح أن شركة “وتري” للإنتاج حجبت فيديو أغنية إليسا “العقد”، لتضمنه محتوى خاصاً بالشركة ينضوي تحت مظلة حقوق الملكية.

وحصدت الأغنية خلال ساعات قليلة على حوالي 120 ألف مشاهدة على اليوتيوب، وتحول اسم الأغنية إلى ترند على تويتر في لبنان ودول عربية أخرى.

وكانت إليسا قد شاركت فيديو قصير من الأغنية قبل ساعات من طرحها، وعلقت عليه: “بالعُقد ده عقدتني، والسلسلة دي حبل وانت خانقني بيه، متوفرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية”.